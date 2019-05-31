首任总统出席纳扎尔巴耶夫大学毕业典礼

哈通社/努尔-苏丹/5月31日-位于努尔-苏丹的纳扎尔巴耶夫大学31日举行第五批毕业生毕业典礼活动，首任总统纳扎尔巴耶夫出席活动并发表讲话。

纳扎尔巴耶夫在讲话中说道："尊敬的老师、毕业生们。今天,我们聚集在一起，举行这一具有特殊意义的仪式。纳扎尔巴耶夫大学的第五批学子即将步入新的人生。建立这所大学，是哈萨克斯坦获得独立以来最正确的一件事情。今天，对于学生、家长和教师们来时是一个重要的日子。在此，我衷心祝贺你们，以及国内所有的大学毕业生，毕业快乐。"首任总统还指出，纳扎尔巴耶夫大学，是哈萨克斯坦独立以来最为重要的项目之一。"在很短的时间里，纳扎尔巴耶夫大学已成为国际最负盛名的教育机构之一。如今，这所大学已形成了现代教育体系，成为我国高等教育机构的领导者。当然，这离不开教师们和工作人员们的辛勤努力... 今天，900多名学子即将毕业，我希望你们今后能够为哈萨克斯坦的现代化作出贡献。世界形势表明，拥有高质量教育水平的国家才能成为最先进和最具竞争力的国家。我相信你们将为国家的各个领域贡献力量，带领国家迈向更好的未来。"纳扎尔巴耶夫说。值得一提的是，今年，纳扎尔巴耶夫大学的毕业生人数达到963名。其中565名为本科毕业生，378名为研究生毕业生，14名为医学博士毕业生，6名为博士毕业生。【编译：达娜】