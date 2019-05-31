首都居民向大饥荒遇难者纪念碑献花

哈通社/努尔-苏丹/5月31日 -- 首都努尔-苏丹市居民31日来到"1932-1933年大饥荒遇难者纪念碑"献花致哀，以缅怀在苏联大饥荒和肃反运动时期遇难的同胞们。

首都市政府、哈萨克斯坦民族和睦大会和社会组织代表，以及作家们出席了献花仪式。

诗人尼斯甫别克·阿依特吾勒说："今天对我们来说是哀悼日。20世纪初，哈萨克人民遭遇了大屠杀。1916年，沙俄政府杀害了众多哈萨克优秀人物。纳尔恩胡勒和成吉斯套民族解放运动、阿代和索扎克大屠杀、1931-32年间的斯大林政权人为大饥荒、1937年的政治压迫、1941-45年间的卫国战争对哈萨克民族人口带来了重创。在这半个世纪内，哈萨克人留下了无可估量的血和泪。因此，今天是团结日，我们将永远纪念他们。"



据悉，1931-1933年期间，因苏联当局发动清洗富裕牧民及收缴牛羊-粮食为目的的征缴行动，导致哈萨克斯坦境内爆发严重饥荒，造成了巨大的人道主义灾难。



统计显示，人造大饥荒导致哈萨克斯坦近300万人口非正常死亡，约150万人被迫逃离家园，人口损失占当时哈萨克斯坦总人口的60%-65%。

1997年，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，将每年的5月31日定为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。

【编译：小穆】