哈萨克斯坦代表团出席第十四届伊斯兰合作组织峰会

哈通社/麦加/6月2日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦总统特使、外交部长贝布特·阿塔姆库洛夫1日率团出席沙特阿拉伯麦加举行的主题为"携手面向未来"的第十四届伊斯兰合作组织峰会。

伊合组织56个成员国国家元首、政府首脑和外交部长出席了会议，并就伊斯兰恐惧症和区域冲突问题，以及社会经济与文化发展问题进行了讨论。

沙特国王萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特亲自迎接了出席峰会的所有贵宾，并就为伊合组织发展做出的贡献表示了感谢。



会议议程包括巴勒斯坦问题和叙利亚、伊拉克、也门、阿富汗和伊合组织负责地区的不稳定问题，以及伊合组织成员国共同打击国际恐怖主义、反伊斯兰恐惧症和促进宗教间和谐问题。

此外，与会者还就各领域引资问题、食品安全、科技和技术、环境和持续发展、女性权益和人权、伊斯兰国家人道主义领域联合行动等问题进行了讨论。

会议还高度评价了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的伊斯兰世界和谐倡议，以及其为伊合组织食品安全大会、伊斯兰基础设施一体化和伊合组织对话平台做出的贡献。

哈萨克斯坦代表团向与会者就哈萨克斯坦正在进行的重大政治变化和即将举行的总统大选筹备情况进行了介绍。

根据峰会结果，土耳其结束了为期3年的轮值主席国职务，并由沙特阿拉伯接任。此外，会议通过了于2022年在冈比亚和2025年在印度尼西亚举行峰会的决议。

【编译：小穆】