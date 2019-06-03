托卡耶夫总统要求加大对毒品犯罪的打击

哈通社/江布尔/6月3日 - 正在对江布尔州进行工作视察的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫3日同当地居民代表举行了会谈。

据总统新闻秘书别热克•瓦里通过Facebook主页发布的消息，总统在会谈中着重强调了加强执法、预防和减少影响当地居民生活的犯罪活动的重要性。



总统在会上说："哈萨克人在相互问候时，常说的是‘家人和牲畜平安齐全吗？'。但最近几年牲畜盗窃案件时有发生，去年登记在案的牲畜盗窃案件达到了5000多起。偷盗是严重的罪行！要严厉打击这种犯罪行为！我们应该保护那些辛勤劳作，用劳动创造财富的曹东哲！必须重视对这类案件的查处，强化执法，将犯罪分子及其协助者抓捕归案，并严厉惩处。"





总统向地方居民代表表示，他已经向当地内务部门人员下达了一系列重要的指示，当地警方将开展相关的行动。



"有必要对刑法进行一定的补充修改，我相信议会也会对此表示支持，并提出相应的建议。"总统说。



总统还对毒品犯罪问题予以了关注。他表示，这是令全社会关注和忧虑的一个特殊问题。



总统指出，科技的发展令人遗憾的为毒品贸易提供了便利，网络上甚至出现了售卖毒品的网站。



总统强调，必须通过法律形式制止这种尤其会对青少年造成毒害的犯罪行为。



"必须严惩以贩毒为生的犯罪分子！我已经要求警方就此开展行动。"总统说。







【编译：木合塔尔·木拉提】