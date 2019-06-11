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    14:56, 11 六月 2019 | GMT +6

    一直升机在纽约曼哈顿一大厦楼顶坠毁 飞行员丧生

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    哈通社/努尔-苏丹/6月11日 -- 一架直升机当地时间10日下午在美国纽约曼哈顿中城一座大厦楼顶坠毁，飞行员丧生。

    坠机事故发生在美国东部时间10日下午1时45分左右，当时纽约正在下雨，雾气很大。一架直升机在曼哈顿第七大道一座大厦楼顶坠毁并起火，但火势很快得到控制。

    这座大厦是一栋50多层的写字楼。坠机事故发生后，楼内人员被撤离，大厦周边几个街区被封锁。据称，事故发生时整座大厦都在晃动。

    纽约警方表示，初步调查显示，直升机坠毁原因很可能是迫降失败。机上除飞行员外没有其他乘客，飞行员死亡。

    纽约市长德布拉西奥在事故发生后的记者会上说，尚无证据显示这起坠机事件与恐怖活动有关联，纽约市目前不存在任何安全威胁。

    据美国媒体报道，目前尚不清楚这架直升机是否获准在纽约市中心飞行，也不清楚天气状况不佳是否是造成坠机的原因。

    美国联邦航空管理局表示，美国国家运输安全委员会将对这起坠机事故展开调查。

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