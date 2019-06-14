中国国家主席习近平邀请托卡耶夫总统访华

哈通社/努尔-苏丹/6月14日 - 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫13日晚在比什凯克会见了中国国家主席习近平。

会谈中，托卡耶夫总统就习近平主席对其当选总统的致贺表示感谢。



"我收到了您发给我的诚挚贺信。我认为，大选的结果是人民对我的信任，以及人民对我国首任总统、您的好友努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫政策路线的支持。"托卡耶夫说。



哈萨克斯坦总统着重强调了哈中合作关系不断发展的重要性，并指出对华关系是哈萨克斯坦外交的主要方向之一。





"两国之间的合作具有战略性质，对维护欧亚大陆的稳定与安全有着重要的价值。"总统说。



托卡耶夫向习近平就第二届"一带一路"国际峰会的顺利举行，以及中国即将到来的70周年国庆表示祝贺。



中国国家主席再次祝贺总统在大选中的胜利，并邀请总统访问中国。



"我们有意加深与哈萨克斯坦在农产品加工、数字化、IT行业以及绿色技术领域的合作。同时，希望能够通过对接‘一带一路'与工业创新发展规划，有效地利用哈萨克斯坦的物流运输潜力。"习近平说。



会谈中，双方还就两国之间在人文领域，特别是其中扩大青年人才交流和其他合作等问题进行的讨论。





【编译：木合塔尔·木拉提】