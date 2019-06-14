中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:44, 14 六月 2019 | GMT +6

    中国国家主席习近平邀请托卡耶夫总统访华

    None
    None
    哈通社/努尔-苏丹/6月14日 - 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫13日晚在比什凯克会见了中国国家主席习近平。

    会谈中，托卡耶夫总统就习近平主席对其当选总统的致贺表示感谢。

    "我收到了您发给我的诚挚贺信。我认为，大选的结果是人民对我的信任，以及人民对我国首任总统、您的好友努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫政策路线的支持。"托卡耶夫说。

    哈萨克斯坦总统着重强调了哈中合作关系不断发展的重要性，并指出对华关系是哈萨克斯坦外交的主要方向之一。


    "两国之间的合作具有战略性质，对维护欧亚大陆的稳定与安全有着重要的价值。"总统说。

    托卡耶夫向习近平就第二届"一带一路"国际峰会的顺利举行，以及中国即将到来的70周年国庆表示祝贺。

    中国国家主席再次祝贺总统在大选中的胜利，并邀请总统访问中国。

    "我们有意加深与哈萨克斯坦在农产品加工、数字化、IT行业以及绿色技术领域的合作。同时，希望能够通过对接‘一带一路'与工业创新发展规划，有效地利用哈萨克斯坦的物流运输潜力。"习近平说。

    会谈中，双方还就两国之间在人文领域，特别是其中扩大青年人才交流和其他合作等问题进行的讨论。


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    中国 外交 总统 哈萨克斯坦与中国 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!