托卡耶夫：青年人富有朝气和创造力

哈通社/努尔-苏丹/6月19日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统、武装力量最高统帅哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日出席了第五届"勇气"全国青少年军事爱国主义主题集会。

总统在讲话中表示，独立哈萨克斯坦的青年们是祖国的未来。传统举行的"勇气"全国青少年军事爱国主义主题集会已成为培养青年们爱国和保卫祖国精神的重要平台。

"目前，青年人们积极参与社会生活，为公民社会的发展和国家现代化提供了巨大的贡献。国家也注重关注青年人们的爱国主义教育问题。因此，'青年军人'青少年军事-爱国主义运动协会正式成立，为国家培养了爱国青年人才。"托卡耶夫说。



总统在讲话中说："青年人群富有创造力且充满朝气。此外，年青一代的成就将形成整个国家的成就。我祝愿你们梦想事成。"

最后，托卡耶夫总统宣布第五届"勇气"全国青少年军事爱国主义主题集会正式开幕，并参加了为2050年"青年军人"青少年军事-爱国主义运动协会成员准备的"时间胶囊"启封仪式。

仪式结束后，总统参观武器装备展和野外营地，并与军事-爱国主义俱乐部学员进行了亲切的交流。



【编译：小穆】