国家统一高考今日正式开始

哈通社/努尔-苏丹/6月20日 -- 6月20-30日期间，哈萨克斯坦全国各地将进行国家统一考试（Ұлттық бірыңғай тестілеу, ҰБТ, 又称全国统一高考）。

国家统一考试，即全国统一高考，于2004年开始实行，是国内普通高等学府招生的重要指标。根据教科部进行的改革，申请自费上大学的考生于今年起1月、3月、6月和8月份参加高考，而申请国家公费的考生将参加6月份进行的高考。

根据国家高考中心发布的数据，今年的高考共设1188个考点，而参加今年高考的考生人数达117242人，其中9.6万多名考生为高中毕业生（71%），其余2万多名为专科生和外籍教育机构毕业生。

国家为2019-2020年学年共分配了66556个奖学金名额。其中本科公费名额51085个、研究生公费名额13159个、博士生（PhD）公费名额2312个。

据悉，哈萨克斯坦全国统一高考由5门课程组成，包括3门必修课和2门学生自选科目。值得一提的是，拥有高中全优奖--"金质奖章"的考生，在同等成绩下具有被优先录取的优势。

【编译：小穆】