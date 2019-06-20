同胞基金会讨论为散居海外的哈萨克人提供国家支持的相关政策

哈通社/努尔-苏丹/6月20日 - 哈萨克斯坦同胞基金会科学顾问理事会19日在努尔-苏丹成立，并于当日举行了理事会首次会议。

据悉，该理事会成立目的旨在推动落实哈萨克斯坦首任总统关于向散居境外及回归历史祖国的哈萨克侨民提供各类帮助的政策指示。



会议对同胞基金会拟定的《关于向散居海外的哈萨克人提供国家支持》法案草案进行了讨论。



理事会主席、马吉利斯（议会下院）议员努尔兰•达吾列特别科夫在会上表示，该草案的拟定借鉴了当代趋势下的国际经验，并基于对近未来哈萨克斯坦国家社会发展的系统性科研讨论。







"众所周知，在为散居国外的哈萨克族人提供支持方面，一直没有一项特别的法律法规予以规范，因此为此进行专项立法，明确海外哈萨克族裔的法律地位显得十分必要。"他说。



同胞基金会副主席玛高亚•萨尔巴索夫表示，《关于向散居海外的哈萨克人提供国家支持》法案草案的主要目的，是建立一个法律框架来规范为散居海外的哈萨克人提供国家支持的公共关系。



根据世界哈萨克人联合会提供的数据，目前在哈萨克斯坦以外的44个国家生活着大约500多万哈萨克人。



萨尔巴索夫认为，该法案有望成为解决海外哈萨克族裔相关问题的重要文件。法案框架内的相关措施也将在保护和传承哈萨克语言、风俗，以及吸引海外散居哈萨克人回归历史祖国起到有效地作用。





他表示，法案有望成为为海外散居的哈萨克人提供国家支持的法律基础。同时，为同海外哈萨克人建立经济和人文交流创造条件，提供信息支持和留学教育方面的便利。



【编译：木合塔尔·木拉提】