独联体海关理事会会议在比什凯克举行

哈通社/比什凯克/6月21日 -- 独联体成员国海关服务负责人理事会第69次会议20日在比什凯克举行。

哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦海关及独联体执行委员会代表出席会议。



哈萨克斯坦代表团由哈萨克斯坦共和国财政部国家收入委员会主席玛拉特•苏力坦哈兹耶夫率领。



据悉，会议对一系列问题进行了讨论并达成了共识。其中，关于签署对1994年4月15日签署的海关事务合作和互助协议的修正案成为了重点讨论事项。此外，在考虑到目前积累的经验，更新的海关法律，以及欧亚经济联盟的组建等问题的基础上，重新考虑各国部门间相互协作的规范问题也得到了重视。



会上通过了独联体成员国海关机构公章及标志在交通（货运）和商业文件中的放置规则协议草案。



会议通过了在对经铁路运输的货物进行海关检查和清关期间独联体成员国海关机构与铁路运输部门之间的互动技术。



独联体成员国海关理事会旨在确定和完善独联体成员国海关领域的优先方向，促进立法的和谐和统一，并协调海关与其他有关国家机构和部门的有效合作。







【编译：木合塔尔·木拉提】