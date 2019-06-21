首任总统在阿拉木图设置留给后人的时间胶囊

哈通社/阿拉木图/6月21日 - 首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在阿拉木图设置了一枚留给未来的时间胶囊。

纳扎尔巴耶夫在时间胶囊设置仪式上表示，这一活动意义重大。"阿拉木图是我出生的地方，是哈萨克斯坦的金色摇篮，是教育中心......在座的都是未满30岁，与国家共同成长起来的新一代人。独立28年来，哈萨克斯坦取得了瞩目的成就。独立之初我们经历过怎样的苦难，你们的父辈都很清楚。如今，哈萨克斯坦人民享有安乐富足的生活，而这些都有赖于国家的统一和团结。"总统说。总统表示，在30年后，今天设置在这里的时间胶囊将被再次打开，届时当然会有很多改变发生。 "2050年时，哈萨克斯坦将是全球前三十强国家之一，那时人们将读到我们留下的信息。我相信后人们也必将为了哈萨克斯坦的发展，像我辈一样努力奋斗。"总统说。据悉，此次设置的时间胶囊的提示碑由天然岩石制成。历史上，生活在哈萨克斯坦的古萨克人（斯基泰人）和突厥人都将岩石视为传递信息的圣物。时间胶囊的外部刻有萨克人（斯基泰人）的传统纹饰图案。 这被视为是连接哈萨克斯坦过去与未来的重要活动。胶囊正面写有："哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫至未来后人的时间胶囊。设置时间--2019年6月21日，开启时间--2049年6月22日"。【编译：木合塔尔·木拉提】