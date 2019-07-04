美方高度评价哈萨克斯坦“朱桑”人道主义行动

哈通社/努尔-苏丹/7月4日-据外交部新闻消息，在对美国进行正式访问框架内，哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫会见该国总统国家安全顾问约翰•博尔顿和国务卿迈克•蓬佩奥。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和美国总统特朗普于2018年1月达成的议程和执行情况等问题进行讨论。



美方对托卡耶夫总统的社会经济和政治转型计划表示支持，并表示愿意为实施改革提供必要的援助。



在提到双边关系相关议程时，双方表示尽管全球经济存在困难，但哈萨克斯坦与美国之间的贸易和投资合作水平很高。 2018年，两国之间的双边贸易额和美国在哈萨克斯坦的投资规模增长了两倍。



会谈期间，双方还就两国共同努力打击国际恐怖主义，维和地区安全，稳定阿富汗局势和其他国际问题进行讨论，并就通过在双边和多边平台上实施社会经济和人道主义项目，继续共同努力确保阿富汗的可持续发展达成共识。



同时，美方高度赞赏哈萨克斯坦政府从叙利亚撤离600多名其公民的"朱桑"人道主义行动，美国国务卿表示该行动为打击国际恐怖主义做出了贡献，也成为了其他国家的榜样。



最后，双方特别提到了进一步发展美国与中亚国家之间的C5+1机制的重要性。



【编译：达娜】