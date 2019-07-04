11:51, 04 七月份 2019 | GMT +6
哈萨克斯坦小伙成功横渡英吉利海峡
哈通社/努尔-苏丹/7月4日-来自哈萨克斯坦阿拉木图市的一名律师叶尔詹•叶斯穆罕诺夫3日成功游泳横渡英吉利海峡。
叶斯穆罕诺夫在其Instagram账号上透漏了这一消息。
消息称，7月3日，叶斯穆罕诺夫历时14小时21分，游完了英吉利海峡至法国海岸的34公里距离，在法国海岸插上了哈萨克斯坦国旗。
据悉，叶斯穆罕诺夫是成功游泳横渡英吉利海峡的首位哈萨克斯坦公民。
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ЕСТЬ ЛА-МАНШ! Сегодня переплыл пролив Ла-Манш из Англии во Францию, и поднял казахстанский флаг на французском берегу. Время - 14 часов 21 минута, расстояние - 34 километра. И я первый представитель Казахстана, который совершил одиночный заплыв через Ла-Манш. Причем существенную часть - ночью. Детальный отчёт будет завтра. А мы идём отмечать.
【编译：达娜】