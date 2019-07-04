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    11:51, 04 七月份 2019 | GMT +6

    哈萨克斯坦小伙成功横渡英吉利海峡

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    哈通社/努尔-苏丹/7月4日-来自哈萨克斯坦阿拉木图市的一名律师叶尔詹•叶斯穆罕诺夫3日成功游泳横渡英吉利海峡。

    叶斯穆罕诺夫在其Instagram账号上透漏了这一消息。

    消息称，7月3日，叶斯穆罕诺夫历时14小时21分，游完了英吉利海峡至法国海岸的34公里距离，在法国海岸插上了哈萨克斯坦国旗。

    据悉，叶斯穆罕诺夫是成功游泳横渡英吉利海峡的首位哈萨克斯坦公民。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 娱乐 黄金储备
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