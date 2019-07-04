哈萨克斯坦与道达尔签署邓加和阿拜油田项目协议

哈通社/努尔-苏丹/7月4日-据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔•马明4日会见由道达尔（Total）勘探与生产公司总裁阿诺•布勒亚克带领的代表团。

双方就石油和天然气领域的合作关系，可再生能源开发的联合项目，以及在哈萨克斯坦境内开发合资企业等问题进行讨论。



会谈期间，双方就邓加（Dunga）和阿拜（Abay）油田项目签署合作协议。



根据邓加油田协议，该油田产品分成协议有效期限将从2024年延长至2039年，这将增加约900万吨石油产量。同时，双方还就邓加油田开发阶段的启动达成协议，该项目投资额约为3亿美元，这将使石油开采量从目前的60万吨/年提高至85万吨/年。



最为重要的是，在协议框架内，哈萨克斯坦在可盈利产品领域的份额将从目前的40％提高至60％（2025年1月1日起）。同时，协议规定公司有义务向哈萨克斯坦国内市场供应部分提取的石油，并为我国社会基础设施项目提供至少每年100万美元的资金。



此外，双方还签署了关于在里海哈萨克斯坦海域的阿拜油田联合活动框架内使用底土用于勘探和生产碳氢化合物的相关协议，文件的签署将为在里海哈萨克斯坦海域中碳氢化合物的勘探和生产提供投资。



【编译：达娜】