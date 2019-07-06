托卡耶夫总统向全国人民致以首都日节日问候

哈通社/努尔-苏丹/7月6日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向全体哈萨克斯坦人民致以首都日节日问候。

总统的贺词全文如下：

尊敬的同胞们，亲爱的首都居民和客人们！

我们的首都努尔-苏丹市--是哈萨克斯坦成功的有力体现。

首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的迁都决定对哈萨克斯坦人民成为了具有重要的历史事件。当前，优美的首都已成为全世界人民羡慕的城市。此外，首都成功举办了独联体、上合组织、欧亚经济联盟、欧安组织、伊斯兰合作组织峰会，以及阿斯塔纳世博会、亚洲运动会和阿斯塔纳和平会议等重要的国际活动。

首都的发展是首任总统和哈萨克斯坦人民共同努力的成果，全国各地为首都的发展提供了巨大的贡献。当今，首都成为了全国人民和谐繁荣的象征。

首都--是国家之心。为国家光明未来开辟道路的重要决定将会在这里通过。

我作为哈萨克斯坦总统，对首都的成立和发展做出巨大贡献的每位哈萨克斯坦人表示衷心的感谢。

祝大家首都日快乐！祝愿努尔-苏丹市居民和全国人民身体健康，幸福繁荣！

【编译：小穆】