俄乌白总统致电祝贺纳扎尔巴耶夫生日快乐

哈通社/努尔-苏丹/7月6日 -- 据首任总统官网消息，7月6日，多个国家领导人纷纷致贺电祝贺哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫79岁生日。

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京在贺电中说："我相信进一步促进欧亚一体化进程和加深联盟之间的战略合作伙伴关系事务始终需要您的丰富经验、政治远见和渊博知识。"

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔季约耶夫在贺电中指出，纳扎尔巴耶夫以全心全意为国家和人民服务，以及以杰出的世界级政治家获得了乌兹别克人民的尊重。

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科在贺电中表示，哈萨克斯坦在首任总统纳扎尔巴耶夫的带领下成为了繁荣富强的主权国家。此外，他还就哈萨克斯坦首任总统为哈白两国合作关系的发展做出的巨大贡献表示了感谢。

土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫发来贺电称，哈萨克斯坦所有领域的有效成果和改革跟首任总统纳扎尔巴耶夫有着紧密关系。他还表示，土库曼斯坦高度评价纳扎尔巴耶夫为两国合作关系的发展做出的贡献，并祝愿他身体健康，兄弟哈萨克斯坦人民繁荣发展。

塞尔维亚总统亚历山大•武契奇在贺电中说，哈萨克斯坦在首任总统纳扎尔巴耶夫的政治远见下取得了有效成果。他同时还强调，塞方愿意继续加深两国合作关系。

【编译：小穆】