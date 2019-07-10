哈萨克斯坦为哈萨克侨民儿童开设夏令营

哈通社/努尔-苏丹/7月10日-纳扎尔巴耶夫精英学校首次为身居国外的哈萨克侨民儿童们开设"大草原后裔"暑期夏令营。

为期两周的夏令营活动包括学习和了解哈萨克语、哈萨克斯坦历史，以及哈萨克民族的传统习俗。



活动首日，哈萨克斯坦文化和体育部部长教育和科学部部长阿斯哈特•阿依玛汗别托夫接待了来自俄罗斯、伊朗、蒙古国、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国的150名侨民儿童。







活动开幕式上，哈萨克斯坦"同胞基金"和世界哈萨克人联合会代表发表讲话，并对此次活动表示支持。



世界哈萨克人联合会第一副主席图扎奥特别克•里斯巴耶夫在讲话中指出，全球有大约1600万哈萨克人，其中三分之一生活在国外。然而，生活在国外的哈萨克人大多不了解自己的文化、传统和根源。



"因此，我们的任务是保护全世界的哈萨克民族，努力让他们了解自己的母语、文化和传统习俗。"他说。







活动期间，来自外国的小朋友们将对首都努尔-苏丹、布拉拜国家公园、阿尔及尔博物馆、博佐克考古和人种学露天博物馆进行参观游览，同时还将体验民族乐器班、哈萨克传统游戏班，以及民族美食节。









【编译：达娜】