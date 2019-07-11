哈通社/努尔-苏丹/7月11日 -- 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希•库达伊别尔艮10日晚接受托卡耶夫总统发起的"朗诵阿拜诗歌"打卡接力游戏。

歌手在其Instagram账号上发布了这一消息。



据悉，托卡耶夫总统9日晚在社交媒体上发起"朗诵阿拜诗歌"打卡接力游戏，同时点名迪玛希接受挑战。随后，迪玛希接受总统的接力，并朗诵了阿拜的一段关于对美的认知的诗歌。



最后，迪玛希还向阿克托别州州长沃恩达森•沃拉扎林、俄罗斯作曲家伊戈尔•克鲁托伊发起了点名接力。





根据此前的报道，9日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫接受了9岁小学生拉伊勒穆-什拉克发起的点名，朗诵了阿拜的一段关于呼吁青年人们积极学习的诗歌，同时向教科部长阿斯哈特•阿依玛汗别托夫、文体部长阿克托特•拉伊穆库洛娃和歌手迪玛希•库代别尔艮发起了点名。



随后，教科部长阿斯哈特•阿依玛汗别托夫和文体部长阿克托特•拉伊穆库洛娃均接受了总统发起的接力，并朗诵了阿拜的诗歌。





值得一提的是，该接力游戏致力于伟大诗人阿拜诞辰175周年。

【编译：达娜】