中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:55, 11 七月份 2019 | GMT +6

    迪玛希接受总统发起的"朗诵阿拜诗歌"打卡接力游戏

    None
    None
    哈通社/努尔-苏丹/7月11日 -- 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希•库达伊别尔艮10日晚接受托卡耶夫总统发起的"朗诵阿拜诗歌"打卡接力游戏。

    歌手在其Instagram账号上发布了这一消息。

    据悉，托卡耶夫总统9日晚在社交媒体上发起"朗诵阿拜诗歌"打卡接力游戏，同时点名迪玛希接受挑战。随后，迪玛希接受总统的接力，并朗诵了阿拜的一段关于对美的认知的诗歌。

    最后，迪玛希还向阿克托别州州长沃恩达森•沃拉扎林、俄罗斯作曲家伊戈尔•克鲁托伊发起了点名接力。



    根据此前的报道，9日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫接受了9岁小学生拉伊勒穆-什拉克发起的点名，朗诵了阿拜的一段关于呼吁青年人们积极学习的诗歌，同时向教科部长阿斯哈特•阿依玛汗别托夫、文体部长阿克托特•拉伊穆库洛娃和歌手迪玛希•库代别尔艮发起了点名。

    随后，教科部长阿斯哈特•阿依玛汗别托夫和文体部长阿克托特•拉伊穆库洛娃均接受了总统发起的接力，并朗诵了阿拜的诗歌。


    值得一提的是，该接力游戏致力于伟大诗人阿拜诞辰175周年。
    【编译：达娜】


    标签:
    文化 哈萨克斯坦 哈萨克 黄金储备 阿拜175周年
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!