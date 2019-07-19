记忆永存：丹尼斯•谭逝世一周年

哈通社/阿拉木图/7月19日—今天，2019年7月19日，哈萨克斯坦花样滑冰运动员、索契冬奥会铜牌得主丹尼斯•谭逝世一周年。

去年的今天，年仅25岁的丹尼斯·谭离世。

当天15:00时许，丹尼斯发现两人正在盗窃自己汽车的后视镜，在争执过程中，两人持刀刺伤了丹尼斯。刀伤部位位于右侧大腿上部，伤口导致被害人失血约3升，送医时已处于及危重状态。接诊的医生随后采取了紧急救助措施，但未能挽救丹尼斯的生命。当地时间17:30时，医院宣布丹尼斯•谭死亡。

案发后，两名涉案人员被先后逮捕，在审讯过程中均供认了犯罪事实。随后警方逮捕第三名涉案人员，据警方称，第三名被捕者遭到逮捕的原因，是由于其没有及时向警方提供其掌握的与丹尼斯遇害案有关的信息。

21日10时整，丹尼斯•谭遗体告别仪式在位于阿拉木图的«巴勒万•乔拉克»体育中心举行。多名政府和外交人员、体育界人士、其亲朋友好及当地居民出席了仪式。

12月25日，丹尼斯•谭遇害一案25日在阿拉木图正式开庭审理，案件由阿拉木图市刑事法庭负责审理。

1月17日，阿拉木图市刑事法庭对丹尼斯遇害一案做出判决。

根据判决，被告人阿尔曼•库达伊别尔艮诺夫被判处有期徒刑18年；

被告努尔兰•科亚索夫被判处18年有期徒刑；

被告扎娜尔•托勒巴耶娃被判处有期徒刑四年。

丹尼斯•谭，1993年6月13日出生于阿拉木图市，是韩国著名将军明庚霍（音译）的后裔。曾在童年时期接受过音乐以及其他体育项目的培训，但最终还是选择了花样滑冰作为其一生的职业。

2003年，丹尼斯在«水晶冰鞋»锦标赛中，被花滑教练埃琳娜•沃多瑞佐娃发现，邀其前往莫斯科进行培训。

后来，为获得更大的成就，他前往洛杉矶与新教练弗兰克•卡罗尔会和。

此后，丹尼斯•谭为哈萨克斯坦的体育史翻开了新的篇章。

他曾于2009年在洛杉矶举行世界锦标赛上跻身前十获得第8名，为哈萨克斯坦赢得2010年加拿大冬奥会入场券。冬奥会上，他成为年龄最小的运动员，在花滑项目中排名第11位，为他光明的成功未来垫下基础。

2011年2月，丹尼斯•谭在哈萨克斯坦举行的第七届亚洲冬季运动会上荣获了金牌奖项。两年后，他在加拿大举行的世界锦标赛上，以266.48分的记录打破自身历史记录。同加拿大选手陈伟群只差1.3分，憾得银牌。就这样，丹尼斯•谭成为哈萨克斯坦首个荣获世界冠军头衔的花滑运动员。

丹尼斯•谭体育生涯中的主要成就是在索契冬奥会上荣获铜牌。比赛第一天，他以84,06分的成绩排名仅为第九，但在第二天，他不负国家希望，以171.04、满分255.10的成绩跻身前三，获得铜牌奖项。这是哈萨克斯坦自独立以来在花滑项目中的获得的首枚奖牌。当然，这也离不开弗兰克•卡罗尔教练的辛勤付出。

然而，命运并没有给丹尼斯•谭获得更多成就的机会。年仅25岁的他永远的离开了人世。尽管获得了如此高的荣誉，但始终保持着谦卑态度的丹尼斯•谭将永远活在人民的心中。

【编辑：达娜】