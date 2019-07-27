中国首都北京举办哈萨克语联赛 旨在提升哈萨克语地位

哈通社/北京/7月27日 – 据中国人民网哈萨克语版报道，由母语非哈萨克语的其他民族学生参加的«2019年中国高校哈萨克语联赛»日前在位于中国首都北京的中央民族大学举行。

据报道，随着哈萨克斯坦国际地位的日益提升，对哈萨克语的学习兴趣在中国境内的其他民族当中也在不断升温。





因此，在中国中央民族大学、新疆大学、伊犁师范大学等高等学府的外语系当中，逐步开设了哈萨克语学科。

而此次在中央民族大学哈萨克语言文学系举办的«2019年全国高校哈萨克语联赛»，其主要目的就是考察各所高校学生的哈萨克语水平。

此次大赛吸引了来自北京外国语大学、中央民族大学、新疆大学、伊犁师范大学的26名学生参赛。

根据人民网哈萨克语版介绍，此次哈萨克语全国联赛分为多个阶段，对参赛者的哈萨克语水平进行了细致的考核。赛事内容包括书面、口语、哈萨克语和汉语即时口语翻译、背诵哈萨克文稿件、概括文章内容、顺口溜、民谚-俗语翻译、命题作文创作等。

大赛为期两天，最终新疆大学学生王子林（音译）和伊犁师范大学学生冯莉莉（音译）获得了冠军。

【编译：木合塔尔·木拉提】