奇姆肯特市加入欧开行“绿色城市计划”

哈通社/伦敦/7月29日—据哈萨克斯坦驻英国大使馆消息，奇姆肯特市市长哈比杜拉•阿布德拉赫莫夫日前与欧洲复兴开发银行签署合作备忘录。

在备忘录框架内，奇姆肯特将被纳入绿色城市国际计划。自此，奇姆肯特将成为哈萨克斯坦首个以及世界上第31个获得欧开行为实施提高城市环境吸引力项目而提供大量资金支持的城市。未来项目价值达1亿美元。

根据该方案，将向奇姆肯特引进先进的环境技术；除财政资源外，欧洲复兴开发银行还将为奇姆肯特市制定和实施《绿色城市行动计划》，并在吸引其他额外投资方面提供援助。

会谈期间，阿布德拉赫莫夫邀请欧洲复兴开发银行代表访问奇姆肯特，就双边合作展开广泛讨论，并指出该市在旅游、轻工业和食品工业等领域具有巨大潜力。

值得一提的是，绿色城市计划是欧洲复兴开发银行的主要项目之一，将帮助城市制定可持续发展的愿景和战略目标，其中包括有关解决空气污染、土地利用、集中供热、交通拥堵、废物处理、供水和排水以及水管理等问题的投资项目。

据悉，截至目前，全球共有30个城市参与了欧洲复兴开发银行的绿色城市方案，包括伊兹密尔（土耳其）、第比利斯（格鲁吉亚）、埃里温（亚美尼亚）、索非亚（保加利亚）、萨拉热窝（波斯尼亚和黑塞哥维那）、明斯克（白俄罗斯）、比什凯克（吉尔吉斯斯坦）、安曼（约旦）和亚历山大（埃及）。

【编译：达娜】