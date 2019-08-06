托卡耶夫总统向埃及总统塞西致慰问电

哈通社/努尔-苏丹/8月6日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日向埃及共和国总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西致慰问电。

据总统府新闻局消息，在慰问电中，托卡耶夫总统代表哈萨克斯坦人民以及其个人名义，就发生在埃及首都开罗的恐怖袭击事件导致的人员伤亡，向遇害者的家属和亲人表示深切哀悼，并祝愿伤者早日恢复健康。

总统在慰问电中强调指出，哈萨克斯坦愿同埃及一道，为保障国家和人民的和平幸福生活，合作应对当前的国际威胁。

当地时间5日下午，埃及内政部发表声明称，4日深夜发生在开罗市中心的多车相撞爆炸为恐怖袭击。

4日深夜的爆炸发生在开罗市中心国家癌症研究所附近，一辆逆行汽车撞上三辆正常行驶的汽车后发生了巨大爆炸。

截至目前为止，事件已造成20人死亡，47人受伤。

埃及内政部在声明中称，初步调查结果显示，事故发生时逆行汽车上载有大量爆炸物，并且该车正在«前往某处实行恐怖袭击的途中»。

声明中还表示，穆兄会下属的«决断»组织极有可能策划了此次袭击，但穆兄会对此予以否认。目前对该事故的进一步调查仍在进行之中。

【编译：木合塔尔·木拉提】