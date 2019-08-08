托卡耶夫总统关注吉尔吉斯事态发展

哈通社/努尔-苏丹/8月8日 – 哈萨克斯坦总统新闻秘书别热克·瓦里8日表示，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对吉尔吉斯正在发生的事态予以关注。

别热克·瓦里在Facebook主页上称：«哈萨克斯坦总统对正在吉尔吉斯发生的相关事态予以密切关注。总统认为，兄弟般的邻国吉尔吉斯发生的情况属于该国的内部事务。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统期待这一事件能够尽快在吉尔吉斯法律框架内得到妥善的解决。»

根据此前报道，吉尔吉斯共和国国家安全委员会特种部队7日前往该国前总统阿勒玛兹别克·阿坦巴耶夫位于考伊-塔什村的居所，试图对其进行抓捕。

抓捕行动随后引发了冲突，吉当局通报称，楚河州内务部警署7日晚接到了从前总统阿坦巴耶夫家中打来的报警电话，随后向当地派遣了调查行动小组。

当晚共有45人不同程度受伤，并转移至比什凯克市和楚河州联合医院。

早些时候吉尔吉斯斯坦共和国国家议会决定撤销前总统阿坦巴耶夫的总统豁免权。为了调查对阿坦巴耶夫提出的指控，还专门成立了一个特别议会委员会。根据该委员会的调查研究结果对阿坦巴耶夫提出了六项指控。在总检察院对该调查结果进行评估后，其中五项指控成立。

【编译：木合塔尔·木拉提】