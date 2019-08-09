哈萨克斯坦与英国进一步加强战略伙伴关系

哈通社/努尔-苏丹/8月9日—据外交部新闻消息，外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫9日与英国外交和联邦事务部欧洲与美洲事务新任国务大臣克里斯托弗·平彻通电话。

会谈中，阿塔穆库洛夫对克里斯托弗·平彻的新职务表示祝贺，并指出哈萨克斯坦愿意同英国政府和外交部进一步发展建设性关系。

双方就进一步加强和扩大战略伙伴关系，以及即将举行的高层互访等工作进行讨论。同时，双方还谈到了今年10月在伦敦举行的哈萨克斯坦全球投资论坛的筹备工作等。

双方还强调了增加两国在经济领域的合作项目的重要性，在此方面，阿塔穆库洛夫表示应有效利用哈萨克斯坦的过境和运输潜力，并在阿斯塔纳国际金融中心框架内扩大金融和物流领域的伙伴关系。

此外，两国外交部代表还讨论了双边在教育、文化和人道主义领域的合作关系。

值得一提的是，英国是哈萨克斯坦十大贸易伙伴之一。2018年，哈英双边贸易额达12亿美元。同时，英国也是哈萨克斯坦六大投资国之一。近三年，英对哈进行的直接投资额达130亿美元。迄今，共有800多家哈英合资企业在哈萨克斯坦境内开展业务。

【编译：达娜】