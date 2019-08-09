欧亚政府间理事会会议在吉尔吉斯斯坦举行

哈通社/乔尔潘阿塔/8月9日--据政府总理官网消息，欧亚政府间理事会会议9日在吉尔吉斯斯坦乔尔潘阿塔举行。

俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦5国政府总理，以及欧亚经济委员会董事会主席季格兰•萨尔基相出席了会议。

会议开始前，欧亚经济联盟成员国代表首先与吉尔吉斯斯坦总统索隆拜•热恩别科夫举行会晤。

会议期间，各成员国代表就进一步发展一体化进程，扩大经贸合作，消除内部市场壁垒等15项议题进行讨论。同时，各方还就酒精饮料市场和金融市场监管以及进口关税分配等问题交换了意见。

此外，5国代表还谈到了跨界信息互动、工业合作发展、农业工业综合体发展以及关税同盟成员国海关服务合作等问题。

政府总理马明指出，鉴于当前世界经济形势，应特别注重发展工业合作，以便对欧亚经济联盟经济的增长产生积极影响，该方向应成为联盟议程的重要经济任务之一。

他还表示，发展«普通物品经济»的联合计划将成为创业发展，解决就业和经济增长的最有效工具之一。在此方面，马明提议各成员国制定行业企业分布数字地图。

此外，会议还强调了开发电子商务平台的重要性，并指出利用这一全球趋势促进相互贸易增长，同时促进向第三国市场的出口领域。

会议期间，马明还建议利用阿斯塔纳国际金融中心潜力，建立金融科技枢纽，为金融市场所有中亚地区参与者的整合提供高质量的基础设施，并在金融技术市场上引入和推广新产品。

在此方面，欧亚经济委员会与阿斯塔纳国际金融中心签署了2019-2021年联合行动计划。

根据此次会议结果，各成员国代表共签署了12项合作文件。





【编译：达娜】