总理：须继续落实总统下达的工作指示

哈通社/努尔-苏丹/8月13日—哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明13日在政府会议期间指出，有必要继续保质保量地完成首任总统和总统提出的旨在改善人民福利的一系列任务。

总理指出，托卡耶夫总统于7月15日举行的政府扩大会议上提出了一系列旨在实现国家可持续发展的具体任务，包括吸引投资、提高人民收入和生活质量，以及创造新的就业机会

据总理介绍，今年1-7月，我国GDP增速为4.2%。其中建筑业增长11.5％、贸易也增长7.5％，加工业增长17.7％，保障了GDP的增速。然而煤矿和化学工业以及黑色冶金金工业无明显增长，因此须加强措施以实现工业领域目标指标。

此外，马明指出，在建筑、投资和住房交付量方面，阿特劳、卡拉干达、库斯塔奈等全国7个地区出现增长趋势，而曼格斯套、西哈州、奇姆肯特、努尔-苏丹等地区的相关指标却不尽如人意。

在此方面，总理指责未有效利用和规划分配资金的部门和地区，对此，相关部门作出承诺，将在未来1个月内解决疏漏问题。

«有必要采取措施积极吸引投资，以确保实现质的可持续经济增长，该问题将在吸引投资协调理事会会议期间得到讨论。总的来说，各部门须及时定性地开展工作，继续落实首任总统和总统提出的旨在人民福利的相关任务。»马明说。

【编译：达娜】