韩美联演落幕 朝方态度引关注

哈通社/努尔-苏丹/8月20日 -- 据韩联社报道，韩美下半年联合军演将于20日如期结束，今年的主要联演基本落幕。朝方近日反复发射近程导弹在很大程度上是针对联演，朝方的武力示威能否就此偃旗息鼓引发各方关注。

据韩国军方人士19日透露，11日起分两部分进行的本次演习只是通过计算机模拟方式进行，并未实际出动兵力和作战装备，旨在检验韩军收回战时作战指挥权所需的«初始作战能力»（IOC）。军方将在10月举行的韩美军事委员会会议（MCM）和安全会议（SCM）上汇报验证结果。据悉，韩美联军司令部副司令崔秉赫担任司令，全权指挥本次联演，驻韩美军司令艾布拉姆斯担任副司令。

韩美在2014年第46次安全会议上就基于条件的战时作战指挥权移交方案达成协议，并分阶段走相关程序。双方达成的三个条件包括韩军掌握主导协防所需的核心军事能力；韩军具有初期应对朝鲜核导能力；半岛和地区安全环境适合收回指挥权。

韩美今年叫停代号为«关键决断»（KR，Key Resolve）和«鹞鹰»（FE，Foal Eagle）的联合军演，以小规模演习取代«乙支自由卫士»（UFG）演习。今年3月举行代号为«19-1同盟»的联演取代此前的«关键决断»联演，本月11日起实施下半年联合军演。韩美如此大幅缩减联演规模意在为朝美尽早重启无核化对话营造有利氛围。

而朝鲜强烈谴责这次联演，称其是«向我们刺来的匕首»，并在本月内4次发射近程弹道导弹，包括2枚朝方所谓的«新型火箭弹»。但军事专家们认为，朝鲜近期向美国释放愿在韩美联演结束后重启对话的信号，因此各方军事紧张将在这次演习后可能会有所缓解。在美国总统特朗普10日公开的朝鲜国务委员会委员长金正恩亲笔信中，朝方表示了希望在韩美联合军演结束后重启谈判的立场。

与此同时，美国国务院对朝特别代表比根将于联演结束当天的20日下午开启为期3天的访韩之旅，此访能否促成朝美工作层磋商在近期举行备受关注。