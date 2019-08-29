哈佛大学亚洲与国际关系峰会在首都举行

哈通社/努尔-苏丹/8月29日 —— 哈佛亚洲与国际关系项目2019年亚洲峰会(HPAIR 2019 Asia Conference)于8月16-20日期间在首都努尔-苏丹举行，来自全球40多个国家的500多名青年出席了会议。

据了解，哈萨克斯坦成为了中亚国家当中首次举办哈佛大学亚洲与国际关系峰会国家。会议由纳扎尔巴耶夫大学学生和哈佛大学艺术与科学学院哈佛亚洲与国际关系项目（HPAIR）非营利组织联合举办。

此次会议主题为«用心改变»，会议议程包括：«艺术、媒体与文化»、«能源和环境可持续性»、«全球市场与经济»、«地缘政治»、«科学技术»和«社会政策与司法»等6个方向。来自多个国家的知名企业和机构代表、国际组织、不同领域的公众人物以及政府人员等出席了此次活动。





美国驻哈萨克斯坦副大使西奥多·林在开幕仪式发表讲话时说：«在哈萨克斯坦想开发新东西和渴望前进的人很多。我了解到，HPAIR于1991年开始举行。那也是哈萨克斯坦刚独立的时候。考虑到峰会的数字化和创新努力主题，当前是在哈萨克斯坦举办峰会的最佳时刻。»

据悉，此前，新加坡、日本、中国、台湾和印度等国家和地区的多家大学都提交过此次会议的举办申请，但最终由哈萨克斯坦赢得了举办权。

值得一提的是，此次活动的赞助商和合作伙伴包括哈萨克斯坦Kazzinc矿业公司、欧亚自然资源公司、雪佛龙、微软、联合国难民署等多个知名企业和机构。





哈佛大学亚洲与国际关系峰会是世界上最具规模和最有影响力的大学生国际学术会议之一，首届于1991年举办，旨在促进各界对亚太地区重要的国际议题的探讨，将世界各地的青年领袖与学界、商界以至政界的领袖进行连接。同时也是各国青年领袖进行文化交流、学术探讨的重要场合。

【编译：小穆】