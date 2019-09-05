托卡耶夫总统国情咨文全文

哈通社/努尔-苏丹/9月5日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日主持召开议会上下院联席会议，并发表了其就任总统后的首份国情咨文。

以下为托卡耶夫总统的国情咨文全文：

建设性的社会对话——哈萨克斯坦稳定与繁荣的基础

尊敬的哈萨克斯坦同胞们！

尊敬的议员们、政府成员们！

祝贺大家迎来新的议会期！

我们正在走向我国现代史的重要阶段。

将近30年前我们宣布了独立，实现了祖先数个世纪的梦想。

这些年来在哈萨克斯坦首任总统—民族领袖努尔苏丹·阿比舍维奇·纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦已成为世界上稳定和威望的国家。

得益于民族团结我们的主权日益稳固并为改善人民的福祉创造了条件。

这一时段成为了创造、进步、和平与和谐的时期。

我们的发展道路获得了全世界的认可，被称之为«哈萨克斯坦模式»或«纳扎尔巴耶夫模式»。

现在我们有机会延续独立时期的成就并使国家达到发展的全新水平。

我们有能力实现这些目标，确保民族领袖政策的连续性并实施系统改革。

众所周知，这也是我竞选纲领的基础。

今天国家各级机构正在就其实施开展相关的工作。

我一定会履行对人民的承诺。

我们的工作应从全面实施民族领袖制定的五项制度性改革和国家计划出发。需要恢复首任总统成立的国家现代化委员会的工作。

接下来我想表达关于实施共同任务的看法，这其中包括我的竞选纲领。

一：现代化有效的国家

我承诺的政治转型将逐步持续地进行，同时考虑到我们国家和人民的利益。

世界经验表明，爆炸性的、不系统的政治自由化导致国内政治局势的不稳定，甚至导致国家体制的丧失。

因此，我们将进行的政治改革不是«先锋主义»，而是始终如一、坚持不懈、目标坚定。我们的基本原则：没有国家社会政治生活的现代化，就不可能成功地进行经济改革。

«一位强大的总统 ——一个有影响力的议会 ——一个负责任的政府。» 这不是既成事实，而是我们必须加快步伐建设的目标。

这种政治制度的公式是国家稳定的基础。

我们的共同任务是实施«听取人民意见的国家 «的方案，能够迅速有效地回应公民的所有建设性要求。只有通过政府和社会的不断对话，才能在现代地缘政治背景下建立和谐国家。

因此，有必要支持和加强民间社会，让它参与讨论最紧迫的国家任务以解决这些问题。

正是为此成立了社会信任国家理事会，其成员代表将轮流工作。

在不久的将来，我们需要采取以下措施。

继续党的建设进程。

得益于我们的领导人—«祖国之光»党主席努尔苏丹·阿比舍维奇·纳扎尔巴耶夫，党始终如一地履行国际领导政治力量的艰巨而负责任的使命。

我们应与其他致力于社会福祉提出建设性政策的政党和运动合作。

社会担忧的主要问题正应该在议会和民间对话的框架内讨论并找到解决方案，而不是在其他地方。

议员们可以而且应该使用他们的合法权利，包括就亟待解决的问题质问政府并要求其采取具体的措施。

与此同时，立法和执行机构之间的关系应该是 相互尊重的 ，有条不紊的，没有人为的对抗。

作为国家元首，我的任务是促进 国家多党制度、政治竞争和意见多样化的发展。

长远来看，这对政治制度的稳定性至关重要。

在马吉里斯（议会下院）和马斯里哈特即将举行的选举应有助于国家多党制度的进一步发展。

第二， 有效的公民反馈。

社会对话、开放、有效回应人民的需求是国家机构活动的主要优先事项。

在总统府成立了一个部门，将监督国家机构对公民请求的处理结果，并对其采取行动措施。

由于中心及地方官员«失聪»和封闭性，人们常常被迫转向总统。

对一些领域决策不公平的反复抱怨意味着特定政府机构或地区的系统性问题。现在也需要这样对待这个问题并做出相应决策。

为提高公务员的工作效率，应吸引年轻人才。

与此同时，自2020年起逐步减少国家公务员人数，将节省出来的资金用于改善最有效率的工作人员物质待遇。

到2024年，国家公务员和国有企业工作人员的总数量应减少25%。

第三，改善集会立法。

根据宪法，我们的公民拥有言论自由的权利。

如果和平行动不致力于违法和破坏的目标，那么需要允许他们在既定法律框架下举行活动，为此划分专门的场地，而且不是在城市的郊区。

但是任何违反宪法行动的要求、流氓行为都将在法律框架内受到压制。

第四，加强社会和谐。

不同社会和民族团体之间的和谐是整个社会努力的成果。

因此，需要分析政治进程并采取具体措施来加强民族团结。

考虑到哈萨克人民作为国家形成民族的作用，我们需要继续加强种族间的和谐和宗教间的相互理解。

我们的立场：«民族的团结在于其多样性»！

我们将继续为发展我国各民族的语言和文化创造条件。

我相信，哈萨克语作为一种国家官方语言的作用将得到加强，届时它将成为各国交流的语言。

但是，要达到这样的水平，需要的不是响亮的声明，而是我们共同的工作。

此外，必须记住语言是大政治的工具。

我认为，为了构建一个积极的公民社会，有必要提高非政府组织的声望。

因此，在不久的将来，我们应制定和采用至2025年公民社会发展的概念。

明年庆祝重要纪念日和重大活动的筹备工作已经开始。

下一年我们将庆祝阿里法拉比诞辰1150周年和阿拜·胡那巴依诞辰175周年。

在周年纪念活动的框架下，在不浪费的前提下需要向人民普及这些伟大人物的作品。

此外，应采取必要措施庆祝独立30周年。

我相信，这些重大事件将促进培养年轻一代真正的爱国主义精神。

二：保障公民的权力和安全。

加强维护公民权利及其安全的一个关键因素是司法和执法系统的深度改革。

必须实施一系列提高法院判决质量的有效措施。

法官根据法律和信念作出决定的权利仍然是不可动摇的。但是，应对法院判决进行彻底分析以保障司法实践的一致性。

在公法纠纷中，公民在对当局的决定和行动提出上诉时，往往处于不平等条件下。他们的能力与国家机构的资源不可同日而语。

因此，有必要引入行政司法制度作为一种特殊的纠纷解决机制来消除这种差异。

此后在解决争议时，法院将有权收集其他证据，国家机构承担收集责任，而不是公民或企业。

法律的所有矛盾和含糊之处应有利于公民。

我还想谈谈以下重要问题。

我们已经摆脱了过度的镇压措施和严厉的惩罚性司法做法。但是，在国家仍然发生了许多严重罪行。

我们专注于法律的人道主义化，与此同时却忽略了公民的基本权利。

迫切需要严惩对性暴力、恋童癖、贩毒、人口贩卖、对妇女的家庭暴力以及针对个人的特别是针对儿童的其他严重犯罪的处罚。我责成议会和政府研究该问题。

最近的悲惨事件揭示了偷猎问题已经成为了最危险的组织化犯罪形式。

偷猎者装备齐全，全副武装，自认为不会受到惩处。仅今年，就有两名护林员被偷猎者杀害。

最近，东哈萨克斯坦州一群偷猎者对马卡湖的犯罪活动遭到镇压。

这些只是个别的案件，但偷猎活动已经深入人心，包括执法机构的不作为。偷猎者无情地摧毁自然——我们的国家财富。

我责成政府在两个月内采取紧急措施强化相应法律。

系统性打击腐败的问题已列入议程。

在专家和公众的参与下，有必要恢复中央和地方当局法律草案的反腐专业知识。

发生腐败犯罪部门的第一负责人的责任应该在立法和规范上严格规定。

还需要规定反腐败机构工作人员为其非法的工作方法和挑衅行为负重大责任。他们在审查过程中没有存在的余地。

必须充分遵守无罪推定原则。

最紧迫的任务之一仍然是对执法系统进行全面改革。

警察作为国家武力工具的形象将逐渐成为过去，它将成为一个为公民提供服务以确保其安全的机构。

第一阶段，有必要在2020年底之前重组行政警察委员会的工作。这须高效进行，不搞突击。

警察工作的有效性取决于警局本身的威信。

未来三年将分配1730亿坚戈用于改革内务部。

这些资金将用于增加工资、租赁住房、根据中央标准化处的原则建立现代化的前线警察局。

将特别关注保护公民免受自然现象和技术事故的问题，不幸的是，这种问题不仅在我国，而且在全世界都经常发生。

专业人员应该在这个领域工作。

责成政府在内务部改革的分配资金中拨出约400亿坚戈用于提高民防工作人员的工资。

我们面临着在新观念的基础上组建战斗军队的任务。

阿尔斯的事件表明，在武装部队已经积累了严重的问题。

需要整顿所有军事开支，加强军队的财政和公共纪律。同时，应提高军队的威信和武装部队物资装备。

我们的军队由受过专业训练忠诚的军官和军人组成，军队时刻准备在新的地缘政治现实中消除对国家安全的威胁。

三：发达包容的经济

尽管面临全球性挑战，哈萨克斯坦经济仍继续向前发展。

自年初以来，经济增长指标高于全球平均水平。

如果能够落实必要的结构性改革措施，在2025年前GDP年增速有望持续达到5%或者更高。

政府和总统办公厅应认真学习国内外专家提出的所有建议，为经济发展提供新的动力。

我们需要在民族领袖提出的2050年长期发展战略和国家计划框架内实现一系列结构性任务。



第一，拒绝资源思维，经济多样化。

«知识经济» 、劳动生产率的提高，创新发展，人工智能的引入已成为全球进步的主要因素。

在实施第三个五年工业化时期，我们需要考虑到所有允许的错误。

政府在这些问题上应该考虑我的所有意见，并充分执行相关指示。

我们须将劳动生产率提高至少70%。

战略目标是加强哈萨克斯坦在中亚作为地区领导者的威信。

这是民族领袖确定的政治方针。

第二，提高准国有企业的效率。

我们的国有企业已成为庞大的企业集团，但其国际竞争力值得质疑。

为了减少国家在经济中的不合理存在，我决定暂停组建新的准国有企业。

我们需要清楚，国家主权财富基金（萨姆鲁克-卡泽纳基金）成立14年来为 人民福祉 增长所作出的实际贡献。

政府和审计委员会于3个月应内对国家控股公司和国有企业的工作绩效进行评估。

准国有企业经常在同一领域竞争。例如在住房政策领域就有7个国家运营商同时运行，这还只是在中央层面！

国有企业的数量可以而且应该减少。

但对战略部门的国有企业应持审慎态度。

保持国家对其控制，否则就会出现私人垄断企业代替国有垄断企业的情况，并由此引发一系列后果。

政府需要系统地和实质性地处理定价和税率问题。这涉及到自然垄断者的商品和服务。众所周知，在我们国家从食品和衣服到各种服务的成本价格很高。

例如出现了这样的问题：为什么主要航空公司在最受欢迎的航线上的价格比欧洲更昂贵呢？有时高达30％。我们机场服务成本相对较高的原因是什么？

为什么在哈萨克斯坦机场的外国航空公司的航空燃料成本高于他们国家呢？

结果就是哈萨克斯坦的航空业正在失去其国际竞争力，运输潜力正在降低。

由于相关部和部门的放任，造成了铁路客运票的人为短缺。

迫切需要恢复这些领域的秩序。

我们的目标是在国家稳定作用下确保市场制度和机制的充分发展。

与此同时，不应忘记«简单物品经济»。这是我们工作的优先方向。

第三，有效的中小企业是城乡发展的坚实基础。

小型企业，特别是微型企业，在国家的社会经济和政治生活中发挥着重要作用。

首先，它确保了农村居民的稳定就业，降低了失业率。形成的税基也充实了当地的预算。

此外，大众创业的发展使得有机会摆脱根深蒂固的家长式主义和依赖思想。

因此，国家将继续扶持该领域。

国家基金已拨出约1000亿坚戈用于此目的。

然而据专家称，只有与地方当局有关系的农户才能获得财政支持。

实际上在新项目的框架下应创建新公司和新的工作岗位。

这与«简单物品经济»直接相关。

但当地州长没有正确地开展组织工作。

因此，没有为增加税基、退休金和加强地方预算创造条件。

因此我责成审计委员会和财政部严格控制资金支出。

在我们国家，有很多企业家发展成功的例子。我们整个社会应支持小企业。

我责成政府制定法律，免除小微企业3年所得税。

相关法律修正案应自2020年起生效。

自2020年1月起，三年内禁止小微企业进行税务检查。

我们相信我们企业能够规规矩矩、奉公守法，为消费者和公民福负责。在暂停期间，有必要启动自我管制和社会监管的手段。

如果商业实体违反既定规范和准则，特别是在卫生流行病学领域，那么这些公司将被关闭，其所有者将被追究责任。

我们减轻了企业的负担。

与此同时，仍然遇到许多与执法和监管机构的活动有关的问题。

中小型企业«袭击»案件越来越多。

我对这个问题的立场是众所周知的：任何阻碍商业发展的企图，特别是中小企业，都应被视为对国家的犯罪。

因此需要采取补充立法措施。议会和政府应该提出解决这个问题的方案。

与此同时，有必要加强对抗影子经济，严格打击资本撤离，逃税的斗争。

对中小企业的财政支持体系应当进行‘加载’，并优先用于实施新项目。

我责成政府今后3年内在新的商业路线图框架下为此拨款2500亿坚戈。

需要积极引入新形式的商业支持，应重点放在创建家庭企业，特别是多子女家庭和低收入家庭。

应特别关注旅游业的发展，特别是生态和民族旅游，作为经济的重要领域。

应关注金帐汗国成立750周年，以吸引游客关注我们的历史、文化和大自然。

为了发展旅游业，必须保障建设必要的基础设施，主要是道路，以及培训合格的专家。



四，支持本国企业在国际市场的发展。

需要显著提高国家对出口企业的支持效率。

这里主要指的是中型企业。

与此同时，正是缺乏国家对中型企业家有效的扶持政策。首先就是在产品销售领域。需要支持我们的中小企业。

我责成政府在国家产业创新发展规划框架下制定一揽子扶持政策，包括税收、财政和行政等方面的支持，以提高中型企业绩效。

必须加强吸引外国直接投资的工作，为经济增长提供更多储备。这是执行部门的优先任务之一。

哈萨克斯坦2025年战略发展规划为每个行业和地区制定了相应的目标。

国家机构负责人直接负责它们的成就，特别是地区州长。

哈萨克斯坦已开始实施数字经济。

在该领域有很多工作要做。我们的任务是加强在地区信息通信基础设施发展水平的领先地位。

政府须使法律适应新的技术现象：5G、智慧城市、大数据、区块链、数字资产、新的数字金融工具。

哈萨克斯坦应成为开放的司法管辖区的品牌，以进行技术合作、建设和配置数据中心、数据传输发展以及参与全球数字服务市场。

政府应继续支持阿斯塔纳国际金融中心的活动，该中心实质上已获得宪法地位。阿斯塔纳国际金融中心可以与纳扎尔巴耶夫大学一起成为最新数字技术发展的平台。

第五，发达的农工业综合体。

农业是我们的主要资源，但远未得到充分使用。

我们在生产有机和环保产品方面具有巨大潜力，这些产品不仅在国内，而且在国外都有很大的需求。

在2030年前我们应逐渐将灌溉土地的面积增加到300万公顷。

这将确保农业生产额增长3.5倍。

贸易和一体化部和农业部应该大力支持农民在国外市场上销售其产品。

政府已制定了相应的法令。这是优先任务。

下一步我们需要摆脱农业原料出口导向型，这一数据达70％，同时加工企业只有40％。

一项紧迫的任务是吸引外国投资者参与到农业中。谈判已在进行中，政府需要取得具体成果。

我想单独谈下社会关注的土地问题。

我作为国家元首声明：我们的土地不会向外国人出售，我们不允许这样做！

应该停止关于这个问题的无端臆测。我们的任务是确保土地的有效利用。

土地资源利用效率低的问题变得越来越重要。

土地直接税水平低下导致了情况更加复杂。

许多人从国家免费租用土地，却未对其进行开发，而是把它们藏起来备用。国内已经形成所谓的‘大地主’阶层，就像躺在草垛里的狗。

是时候没收未使用的土地了。

土地是公共财富，应该属于在土地上劳作的人民。

政府和议会应建立相应工作机制。

这一问题如得不到解决，农工综合体产业就不可能得到高质量发展。

此外，扩大肉类产量不仅仅取决于牲畜存栏量，还存在农民缺乏土地种植饲料粮的问题。目前，饲料保证供应率不足60%。

如若不能为农村优质生活提供应有的条件，就不可能提高农业生产力。

我们将继续实施民族领袖«农村—人民摇篮»专项计划。

我们必须解决维持小型定居点这一困难的问题。已制定了地区标准，现在应在三千多个农村定居点实施。

我责成政府在今年拨款300亿坚戈的基础上，未来3年内再额外拨款900亿坚戈，用于实施«农村—人民摇篮»计划。

这些资金将用于解决基础设施问题，包括运输、供水、天然气化，以及学校、医院和运动场的建设维护。

应该在所有国家机构应严格控制这些资金的支出

第六，公平的税收和健全的金融监管。

尽管GDP和人口收入增长，哈萨克斯坦社会内部的财产分层仍然存在甚至加剧。

这是一个令人担忧的现象，需要特别注意。

我认为有必要使税收制度现代化，重点是更公平地分配国家收入。

政府应关注不断增长的社会缴款额。

一方面，这些费用确保了社会和养老金制度的稳定性。

然而，也存在着雇主失去创造工作岗位和提高工资的动力的风险。企业将进入低潮。

因此，我责成政府2030年前推迟实行补充缴纳5％养老金的政策。然后再讨论这个问题。

在此期间，政府、企业代表和专家应在考虑到未来养老金领取者和雇主的利益的情况下计算各种方案并达成协商决定。

政府应禁止《税法》未规定的所有缴纳。 事实上，这些是额外的税收。

另一个问题是提高现行税收系统的效率。

它应致力于刺激公司投资人力资本，提高劳动生产率，技术再装备和出口。

应在全国各地引入非现金支付，取消银行高昂的手续费。为此必须积极发展非银行支付体系，建立相应的监管规定。该体系应当简便且富有吸引力，但不应该成为洗钱和资金外流的渠道。央行应对此实施有效的监督管理。

我们经济最棘手的一个问题——贷款投放不足。近五年法人、中小企业贷款规模已下降超过13%。

由于缺乏优质贷款人，二级银行信贷资金成本风险过高。

优质贷款人的问题确实存在，但银行不应推卸责任，避重就轻。

我希望政府和央行应协同一致，有效解决该问题。

应采取紧急措施解决社会弱势群体贷款债务问题。

该问题具有社会、政治敏感性。

我责成政府、央行在两个月内引建立相应工作机制，确保这一问题不再发生。

货币信贷政策缺乏有效性已成为阻碍国家经济发展的障碍之一。

应确保二级银行能够以适宜的条件对企业提供长期贷款。到年底，央行需要完成对二级银行资产质量的独立评估。

第七，有效使用国家基金的问题。

有必要减少国家基金的资金使用，以解决当前的问题。

国家基金的资金是留给子孙后代的。

国家基金应该只为给能提升经济竞争力的规划和项目划拨资金。

自2020年起，国家基金的保障性转移支付应逐步减至2万亿坚戈。

需要制定更加有效的国家基金投资政策。

我责成政府与央行在年底前制定出完善国家基金使用的具体方案。

第八，提高工资水平。

大型矿业公司的收入正在增长，但我们公民的工资却没有显著增加。

这关系到人口的社会状况，政府应坚持不懈地解决这个问题。

我责成政府考虑如何鼓励雇主提高劳动工资。

四：社会现代化的新阶段

国家预算用于两个主要目标——经济发展和解决社会问题。

在社会领域，应特别关注以下几个方面。

第一 ，提高教育质量。

在我国至今尚未制定出有效的平衡劳动力资源的方法。

事实上，国内专家培训系统与实际劳动力市场脱节。

每年约有21,000名中学毕业生不能进入专业和高等教育机构。

这些年轻人加入了失业和社会边缘者的行列。其中许多人受到犯罪集团和极端主义团伙的影响。

我们应在确定学生能力的基础上制定就业指导政策。

该政策应成为国家中等教育标准的基础。

我国经济领域对技术专家的需求非常高，但是国内教育能力不足。企业只能邀请国外相关专家。我们需要立即改正这种情况。

城乡学校中等教育质量的差距正在扩大。

主要问题是农村 资格教师短缺 。

因此，需要扩大«毕业生下乡»计划范围并继续开展新的工作。我指示政府明年将这项计划的资金增加到200亿坚戈。

挑选并培养有才能的农村青年在国内外大学学习。

我责成政府制定资助低收入和多子女家庭的资优儿童的路线图。

政府和州长也应为这些孩子提供参加爱好团体，中心和夏令营的机会。

我还想谈谈高等教育的质量。

我国有一半的高等教育机构只能保障毕业生60％的就业率。

因此需要考虑减少这种学校的数量。

众所周知，有些大学不是提供优质教育，而是«出售»文凭。

首先要清除这些大学，我们应全力提高教育质量。

与教育相关的另一个问题是各地区现有管理系统的资金不均和效率低下。

有必要将教育机构和预算管理的职能从各地区转移至各州。

必须为每一阶段的教育引入专门的拨款程序。

另一个迫切问题是教科书的质量问题。

向中小学生提供高质量的教科书是相关部门的直接责任。

除非我们改善教师的社会状况，否则这些措施将无效。

我在八月份的会议上下令在未来四年内将教师的工资翻倍。这意味着从明年起教师的工资将每年提高25 %.

需要特别关注科学领域的状况。没有它，我们无法确保国家的进步。那么我们的科学高质量和有效程度如何？

政府应从提高科学研究水平及其实际应用的角度来考虑这个问题。

第二 ，支持家庭和儿童制度，建立包容性社会。

保护儿童权利和打击家庭暴力应该是我们的优先事项。

需要针对性解决青少年中高自杀问题。

我们须制定完整的方案，以保护受暴力影响的儿童及其家人。

应特别关注残疾儿童家庭。只在官方统计下就有8万多名残疾儿童。

政府应制定措施，改善脑瘫儿童的医疗和社会支持。

需要扩大行走障碍儿童的中小型康复中心网络。

我们有责任为有特殊需要的人创造平等的机会。

我在选举纲领中提到了这一点。现在我责成政府在三年内为此拨出至少580亿坚戈。

需要特别关注加强民族健康的问题。在人民所有年龄阶段中开展大众运动非常重要。

必须确保儿童体育基础设施的最大可用性。

大众体育的发展应该成为金字塔形状，顶端将有新冠军，在它的基础上，我们将收获健康、积极的青年，最终成为一个强大的民族。

需要立法支持这一方针，以及通过发展大众体育的综合计划。

2020年是志愿者年。当务之急是扩大公民，特别是青年、大学生和中小学生参与志愿活动，使他们养成积极生活的态度。这是我们加强公民社会工作的重要部分。

第三，保障医疗服务的普及性和质量。

需要知道的是人口健康指标的地区性不平衡，特别是孕产妇和婴儿死亡率指标。

是的，这个指标正在降低，但仍然很高，远远超过发达国家的水平。

政府必须为每个地区制定具体疾病分类的优先事项清单，并在此基础上引入预算拨款。

哈萨克斯坦于2020年1月1日启动强制社会医疗保险制度。

每一个人都要清楚：国家保有免费医疗规模。未来三年内将为其拨款2.8万亿坚戈。

强制社会医疗保险的实施旨在提高医疗服务的质量和普及性。

在三年预算的框架下将额外分配2.3万亿坚戈用于发展卫生系统。

政府需要对实施社会医疗保险的问题做出非常负责任的回应，以避免进一步失去信誉。

我们不能再犯错误。

四，支持文化工作者。

我们没有对在文化领域工作的公民给予应有的关注。

这主要涉及到图书、博物馆、剧院和艺术家。

他们的工资近年来没有实际增加。

后果就是文化工作者，特别是年轻的专业人员，无法参加优惠住房计划。

这种情况导致这一职业的声望下降，造成了相关人员的短缺。

政府应该在明年增加文化工作者的工资。

此外，应向文化工作者提供教育和卫生领域的社会福利。

第五，进一步发展社会援助系统。

国家正采取一切措施支持有需要的公民。

但是一些决定并未完全得到验证。

结果就是家长式行为大为增加。5年多来，哈萨克斯坦接受社会定向援助的人数从7.7万增加到140多万。

自2017年以来从预算中分配至社会援助的资金增加了16倍或更多。

换句话说，越来越多的人选择不工作，或者更糟糕的是，隐藏他们的收入以获得社会援助。媒体报道了富裕家庭接受社会援助的事实。

我再次指出，根据宪法，我们的国家是社会性的，因此必须履行其对公民的义务。

政府有义务在其工作中遵循这一原则，必须通过清除所有低效开支和增加收入获取储备金。

当然是拥有这些储备金的。财政部正在努力增加其规模。但需要付出更多努力。例如，在海关部门。

民族领域在«祖光之光»政治委员会会议时特别提出精简国家采购流程。财政部已开始优化采购，但需要采取立法措施。

国家采购是一笔巨额储备（据不完全统计，每年高达4000亿坚戈），这可用于解决尖锐的社会问题。

2018年政府采购总规模达到4.4万亿坚戈，其中有3.3万亿坚戈（相当于政府采购总量的75%）属于单一来源采购。

是时候关闭这些官员和无赖们的«喂食器»了！

而至于社会定向援助，政府应调整其分配机制，使其变得透明、公平、激励工作，而不是懒散的生活方式。主要应该给那些工作的人提供帮助。

与此同时，需要关注低收入家庭的孩子。对他们来说，有必要提供有保障的社会方案——定期向学龄前儿童提供援助，为其中所有中小学生提供免费热餐，为他们提供学习用品和制服，支付医疗费用，包括牙科护理，报销公共交通工具的费用。

所有这些措施应从2020年1月1日生效。

政府需迫切与阿特梅肯在一个月内共同制定专项计划，吸引多子女家庭进行小微型企业和家中创业。

第六，关注国内养老金制度的发展，累积了严重的问题。

目前，养老金储蓄不足的问题并不那么明显。但是，10年后，情况可能会发生变化。缴纳养老金的工作公民人数将显着减少，而养老金领取者的人数将增加。

与此同时，养老金资产的累积水平和投资收益仍然很低。

因此，政府应与央行一道认真开展工作，提高养老金制度的有效性。

目前，在职人员只能在退休后使用退休金，但以理解的是，人们希望在退休前使用这部分资金。

我责成政府在年底前研究解决在职公民有目的地使用部分退休金问题，例如用于购买住房或接受教育。

为了优化成本和提高投资管理资产的质量，我责成政府通过建立统一的社会基金和引入社会支付来研究巩固预算外社会保障制度的问题。

五：强大的地区——强大的国家。

在这个领域需要关注以下问题：

第一，提高地方当局的工作效率。

人们应有权访问地方当局。这是理想，但不是现实。

我认为有可能将引入人民评估地方当局效率的系统作为一个试点项目。

例如，如果通过调查或在线投票，超过30％的居民认为某个城市或村庄的领导工作效率低——这是设立总统办公厅设立特别委员会以制定相关建议来研究问题的基础。

第二， 预算机构间关系系统改革。

显而易见的是，目前的预算机构间关系系统并没有有效推动各级政府建立自己的发展基础——中小型企业。地区没有动力去寻找其他收入来源。

从明年开始，地区将支配中小企业的额外税收。

但这还不够。有必要复查各级预算过程的组织。应该通过人民真正参与地方预算来发挥这项工作的重要作用。

在解决地方重要问题时，地区、城乡政府应在经济上更加独立。他们的权利，义务和责任应在法律行为中明确规定。

第三，管理城市化和统一的住房政策。

以前通过的法律《首都的地位》和《阿拉木图市的特殊地位》发挥了积极作用，但今天需要完善这两个法律。

需要扩大三大城市政府的职权，包括城市建设管理，交通基础设施和建筑风格。

具有共和国意义的大城市不再是自豪，而是关注充分保障居民社会经济需求的理由。

我们注意到大城市的人口过剩，同时在诸如巴甫洛达尔和彼得罗巴甫洛夫斯克等城市缺乏人口和劳动力资源，这些城市为接待新居民创造了适宜的条件。

政府必须采取有效措施来管理移民流程。

我在总统竞选纲领中提出，必须制定统一的住房政策。

基本原则是提高住房普及率，特别是对于社会弱势群体。

政府必须在国内制定统一的住房开发模式，摒弃目前国内多项计划相互不统一的状况。

例如，在最初被认为是社会性的«7-20-25»计划的框架内，贷款家庭的平均收入水平应该是每月约32万坚戈。低收入人群被限制参与其中。

因此，今年，在民族领袖的倡议下，推出了一项新计划«幸福家庭»，优惠税率为2％，首付为10％。这是非常优惠的条件。

至今年年底，至少有6千户家庭将根据该计划购买住房。首先包括多子女家庭和抚养残疾儿童的家庭。自2020年以来，每年将为1万户这样的家庭提供住房。

政府应当制定明确的‘幸福家庭’计划实施办法，确保对其进行严格的行政监管。应该只为那些确有需要的人提供支持。

我责成政府在3年内解决低收入多子女家庭的住房保障问题，这样的家庭大约有3万个。

没有收入购买自有产权住房的公民，应该有机会得到国家提供的公租房。

国家计划在2022年前为此拨款2400亿坚戈。

同时，采取新的措施吸引私人资本参与，包括采用公私合营的办法。

民众对地方政府在申请社会保障房排位问题上的不透明表示不满。

政府在年底前应制定统一的排位规则，以及‘幸福家庭’计划下获得优惠住房贷款的实施办法。

尽管公共网络的磨损从65％减少到了57％，但该指标仍然很高。

此外，在78,000套公寓楼中，超过18,000套需要维修。

两年内必须以预算贷款的形式为这些地区拨出至少300亿坚戈，用于住房的现代化和修缮。

我责成政府考虑改机制并严格控制这些资金的有效性。

到2022年地区发展预算将超过8000亿坚戈。

责成州长同与当地的马斯里哈特共同保障拨出的一半的资金用于住房的现代化和解决地区居民迫切的社会问题。

第四，发展基础设施。

显然，国家不同地区的居民拥有不同程度的清洁饮用水、天然气和交通基础设施。

有必要加强工作来平衡这种不平等。

根据民族领袖的命令，萨雷阿尔卡天然气管道管道网第一阶段的建设即将完成。

从明年开始，将开始在努尔-苏丹和卡拉干达等城市以及在阿克莫拉州和北哈萨克斯坦州建设配气网络。

国家拨出560亿坚戈用于这些目的。超过270万人将获得天然气。

在未来三年内将拨出约250亿坚戈保障公民的清洁饮用水和排水服务。

执行机构应考虑«光明之路»计划的全面和高效实施。

这是一个战略项目，得益于此正在进行的现代化将影响整个交通基础设施。

出于这些目的，到2022年国家将1.投入2万亿投资用于这些目的。

政府之前已经拨出了大量资金，但是他们绝大部分都进入了沙子，或者更确切地说，进入了官员的口袋，但清洁的水资源、道路和其他基础设施仍然不够。

这次政府和议会以及审计委员会应保障预算资金使用的绝对效率。

政府需要加大力度改善生态环境，扩大可再生能源的使用，培养对自然的尊重。在这方面，«一起——清洁的哈萨克斯坦»运动值得批准，需要继续进行。

议会将讨论并通过新版«环境法»。

总的来说政府在未来一段时间内应提高其活动效率。哈萨克斯坦人正在等待具体成果。

我们进入了国家改革的新阶段。我们应高质量地完成既定任务。

我国每个居民都应该能感受到积极的变化。

我要求国家机构开展工作并取得具体指标。

不能为了改革而进行改革。

每一位部长和州长都应有工作绩效基本指标清单。

在此基础上将确定他们达到具体目标的程度。

政府成员、国家、地区机构、国有公司领导对有效实施改革负有个人责任。

为此我最近签署了一项相关法令。根据该法令，国家情况包括地区人民状况将在调查的基础上进行具体评估。

负责社会和经济政策的政府机构应开展考虑到社会需求的具体初步工作。为此，有必要大力加强监管，分析和预测系统。

因此，根据议员们的要求，我责成在议会下设立法律分析和鉴定研究所。

该结构应有助于提高我们的法律质量。

亲爱的哈萨克斯坦公民！

我们清楚地知道人民担忧的所有问题。

正在制定行动计划以改善这种情况。

我们需要承担特殊的责任。

我对每个关心国家命运的公民寄予厚望。

哈萨克斯坦是我们共同的家。

我呼吁每个人为我们国家的繁荣作出自己的贡献！

建设性的社会对话是和谐与稳定的基础。

在阿拜箴言录中说道：«团结是思想上的一致»。

我们不变的原则仍是民族领袖的名言——人民的团结是我们最宝贵的财富。

和谐、团结、智慧和相互理解是我们的前进的动力。

我们目标明确，道路广阔。

我相信我们将共同取得新的成就！

祝大家一切顺遂，取得成功！





来源：哈萨克斯坦驻中国大使馆