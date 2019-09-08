纳扎尔巴耶夫同俄总统普京会晤

哈通社/莫斯科/9月8日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫7日在莫斯科同俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了会晤。

会谈中，双方就两国相互合作关系主要方向问题进行了讨论。

纳扎尔巴耶夫说：«哈俄合作关系已成为很多国家的典范。我已尽一切努力达到这样的双边合作关系水平。此外，我们共同成立了有效发展当中的，以及为所有成员国带来有利影响的欧亚经济联盟。»

首任总统向普京就邀请其出席莫斯科城市日庆典活动表示了感谢，并致以莫斯科城市日节日祝贺，祝愿俄罗斯首都繁荣发展。

普京指出了哈萨克斯坦首任总统在两国双边合作关系的形成和发展中的重要作用。

«尊敬的努尔苏丹·阿比舍吾勒，感谢您出席我们的隆重节日活动。您是俄罗斯-哈萨克斯坦关系的建立者。目前，双边人文、军事、军事技术合作达到了前所未有的联盟水平，我们在所有领域的合作关系达到了有效成果。我们很高兴见到您，我也很高兴我们之间的个人关系得到继续。»俄罗斯总统说。





据悉，纳扎尔巴耶夫于9月6-7日对俄罗斯进行为期两天的工作访问。访问框架下，首任总统在普京的陪同下出席了莫斯科城市日庆典活动和莫斯科国民经济成就展哈萨克斯坦国家馆开馆仪式。期间，纳扎尔巴耶夫向普京赠送了哈萨克«马鞭»。

【编译：小穆】