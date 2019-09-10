哈萨克斯坦政府批准旨在落实国情咨文的国家计划

哈通社/努尔-苏丹/9月10日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明10日主持召开政府工作会议。

经过讨论，会议批准通过旨在落实哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫国情咨文《建设性的社会对话——哈萨克斯坦稳定与繁荣的基础》的国家计划。

据悉，国家计划共分5大方向，包含总计81个具体的工作任务。其中，«现代化的有效国家»方向11项任务，«保障公民的权力和安全»方向15项任务，«发达包容的经济»方向27项任务，«社会现代化的新阶段»方向18项任务，«强大的地区——强大的国家»方向10项任务。





马明总理表示，在国情咨文中，总统已经就主要的五大方向阐明了应该完成的目标，这份国家计划正式在此基础上进行整理完成的。

«在文件获得总统的正式批准后，各地方政府和机关应立即着手予以实施。»总理说。

总理强调，国家计划的执行情况将对各地、各机构第一负责人提出更高的责任要求。





«我们需要拿出切实的成果。»阿斯哈尔·马明说。

根据总理要求，国家计划相关文件将由国家经济部连同总理办公室，立即提交至总统办公厅交付总统审阅。

【编译：木合塔尔·木拉提】