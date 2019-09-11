哈萨克斯坦总统与中国企业界代表举行会谈

哈通社/北京/9月11日 —— 据总统府新闻局消息，正在对中国进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日在北京同中国企业界代表举行了会谈。

托卡耶夫总统在会谈中指出，根据27年的合作成果，双方建立了高级别相互信任对话，两国之间的合作关系得到了进一步加强，并达到了全面战略合作伙伴关系水平。

他同时还强调，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和中国国家主席习近平之间的友谊为两国合作关系的加强提供了巨大的贡献。

托卡耶夫称，要注重关注创新和科技技术发展方向。此外，哈方愿意在这一领域与中方建立合作。

国家元首指出，哈萨克斯坦旅游业的发展具有巨大的潜力。他还邀请中国投资商参与符合中国5A标准的旅游中心建设工程。

托卡耶夫还表示，阿斯塔纳国际金融中心目前提供人民币结算业务。这将为人民币国际化，以及在该区域的人民币结算和人民币币种投资提供便利。

总统最后指出，当前的政府对企业（Government to Business）相互行动模式为商业合作发展的主要工具之一。他还表示，今天的会谈将是进一步加深哈中经贸合作的实际步骤。

中国通用技术集团总经理陆益民、中国进出口银行副董事长、中国-欧亚经济合作基金董事会主席、中国建设银行监事会主席、中粮集团副总裁、江淮汽车董事长安进等人出席了会谈。

【编译：小穆】