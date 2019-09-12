哈中两国签署包括联合声明在内的十项协议和文件

哈通社/北京/9月12日 – 正在对中国进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫11日在北京与中国国家主席习近平举行了会谈。

会谈期间，在两国元首的见证下，哈萨克斯坦共和与中华人民共和国之间签署了以下协议/文件：

1.哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国联合声明；

2.哈萨克斯坦共和国政府与中华人民共和国政府之间航空搜索和救援民用飞机领域合作协议；

3.哈萨克斯坦共和国政府与中华人民共和国政府之间关于实施«光明大道»新经济政策与«丝绸之路经济带»建设的合作计划的谅解备忘录;

4. 哈萨克斯坦共和国政府与中华人民共和国政府之间就中国政府向哈方提供超级计算机项目合作的协议;

5.哈萨克斯坦共和国贸易与一体化部与中华人民共和国商务部之间的谅解备忘录;

6.哈萨克斯坦共和国农业部与中华人民共和国海关总署关于从哈萨克斯坦出口到中国的乳制品的检验、检疫、兽医和卫生要求的议定书;

7.哈萨克斯坦共和国农业部与中华人民共和国海关总署关于从哈萨克斯坦出口到中国的羊毛的原料检验，检疫，兽医和卫生要求的议定书;

8.哈萨克斯坦共和国财政部与中华人民共和国海关总署关于加强知识产权边境保护领域合作的备忘录;

9.哈萨克斯坦共和国农业部与中华人民共和国海关总署关于从哈萨克斯坦出口到中国的亚麻检验，检疫，兽医和卫生要求的议定书;

10. 哈萨克斯坦共和国与中华人民共和国之间关于海关边境货物和车辆通关的初步信息交换技术规范。





【编译：木合塔尔·木拉提】