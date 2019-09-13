阿塔梅肯企业家协会：从白俄罗斯和俄罗斯的进口有所增加

哈通社/努尔-苏丹/9月13日 – 在今天于首都举行的哈萨克斯坦商业界人士对话会议期间，«阿塔梅肯»国家企业家协会副主席叶夫艮尼·波里盖尔谈到了哈萨克斯坦与邻国之间的贸易问题。

«对比今年与去年同期的情况，可以发现总的贸易量有所增长。但是，出口量有所下降，而进口量则有所提升。我国对欧亚经济联盟成员国的出口下降到了1.65亿美元，而进口则增加了近两倍。贸易量虽然增加了，但在贸易平衡方面，从俄罗斯和白俄罗斯的进口量呈现增长态势。»他说。

据其介绍，哈萨克斯坦的出口产品以原材料为主，且此类产品的出口不会受到任何限制，但哈萨克斯坦生产的加工业产品，在向潜在市场的出口中遇到了一些阻碍。

他强调指出，哈萨克斯坦被评价为投资环境优越的国家之一，2015年至今哈萨克斯坦的合资企业数量增长了3倍。

此前，欧亚经济委员会欧亚经济委员会竞争及反垄断委员（部长级）谢尔盖·朱马哈利曾指出，欧亚经济联盟框架下存在对贸易规则的破坏行为。此外，他还表示存在一些贸易阻碍，且其中有一些阻碍是违背法律的。

【编译：木合塔尔·木拉提】