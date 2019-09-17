哈萨克斯坦外长对韩国进行正式访问

哈通社/努尔-苏丹/9月17日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫日前前往韩国进行正式访问。

访问期间，阿塔穆库洛夫同韩国总理李洛渊、国会议长文喜相、前联合国秘书长潘基文、外交部部长康京和、以及贸易、工业和能源部部长孙云默举行了一系列会谈。

在与韩国总理李洛渊的会谈中，双方强调了保持高水平政治对话的重要性。阿塔穆库洛夫指出，大韩民国是哈萨克斯坦在亚洲地区的重要战略伙伴，并赞赏两国政治合作的高水平。

阿塔穆库洛夫向李洛渊就我国重要的政治进程进行了介绍，并表示哈萨克斯坦将继续寻求扩大和加强与韩国之间的互利关系。

今年，哈韩两国将迎来战略伙伴关系十周年。韩国总统文在寅于4月对哈萨克斯坦进行的正式访问将成为这一时期的重要指标。

李洛渊表示，在首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦在经济自由化方面取得了巨大成就，并指出韩方有兴趣继续与哈萨克斯坦开展多方面的合作。

在与韩国国会议长文喜相的会谈中，双方就加强议会间关系展开讨论，并就相互交流立法领域的优秀经验达成共识。

此外，会议还就于9月23-24日期间在努尔-苏丹举行的欧亚国家议会议长第四次会议的筹备进行讨论，文喜相表示将出席会议，哈方对韩方对此次会议工作给予的支持表示感谢。

在与前联合国秘书长潘基文的会谈中，潘基文转达了对首任总统纳扎尔巴耶夫的真诚问候，并评价他是一名获得国际社会认可的杰出政治家，同时祝贺托卡耶夫当选了新任总统。

哈萨克斯坦外长感谢潘金文对我国外交政策举措给予的支持。

在与韩国外交部部长康京和的会谈中，双方就双边合作和在国际问题上的相似立场进行讨论，双方表示，哈韩两国之间不存在任何政治分期，并高度赞赏两国在国际组织和多边论坛框架内的建设性互动。

阿塔穆库洛夫表示，哈萨克斯坦高度重视与大韩民国合作的全面发展。此外，双方就即将举行的双边议程安排进行讨论，包括于今年10月在哈萨克斯坦举行的«中亚-大韩民国»论坛的筹备工作。

在与韩国贸易、工业和能源部部长孙云默的会谈中，双方就两国在经贸、投资和技术领域的合作关系进行讨论。

外长指出，韩国是哈萨克斯坦在亚洲的第二大贸易伙伴。今年上半年，两国之间的双边贸易额达到27亿美元，同比增长2倍之多。双边贸易额和投资合作的积极态势反映了两国之间的高水平互动。

同时，外长向孙云默就我国的投资环境的改善政策进行介绍，并邀请韩方积极参与哈萨克斯坦经济领域的各大项目。值得一提的是，2005年-2019年期间，韩国向哈进行的投资总额达53亿美元。

此外，双方就韩国总统文在寅在访问哈萨克斯坦期间签署的《2019-2022年«微风»新经济合作项目》实施工作组的相关工作进行讨论。据悉，该小组第一次会议计划于9月在努尔-苏丹举行，哈工业和基础设施发展部与韩贸易、工业和能源部将负责该项目的协调工作。

对韩国进行访问框架内，阿塔穆库洛夫还与科隆工业、三星电子、斗山重工集团、晓星集团和现代重工等大型韩国公司的代表举行了多次会议。

【编译：达娜】