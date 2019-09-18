国防部部长叶尔梅克巴耶夫访问俄罗斯

哈通社/努尔-苏丹/9月18日 – 应俄罗斯联邦国防部部长谢尔盖·绍伊古邀请，哈萨克斯坦纳国防部部长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫17日抵达莫斯科，对俄罗斯进行正式访问。

俄罗斯国防部长绍伊古在莫斯科为哈萨克斯坦国防部长举行了欢迎仪式，随后双方进行了会谈。

哈萨克斯坦国防部发布的通告称，两国国防部长在会晤期间就联合演习、监管框架以及军事技术合作等领域的问题进行了讨论。

正式访问框架下，哈萨克斯坦国防部长对俄罗斯联邦国防部军事大学进行了访问参观。该校旨在为包括哈萨克斯坦在内的外国军事留学人员提供专业培训。

在军事领域，哈俄两国就军事用途产品的联合运输，军事人员和军事装备技术人才培训，联合军工企业，武器装备和军事载具展览等工作开展了紧密合作。

同俄罗斯开展军事技术领域的紧密合作符合哈萨克斯坦利益——可通过直接渠道以原厂价格获得俄罗斯高新技术装备。

哈萨克斯坦与俄罗斯武装力量之间近年来在集安组织、上合组织和国际军事竞赛框架下，协同开展了60多次联合军事演习和演练活动。近期双方参与的大型军事演习包括«东方——2019»、«中部——2019»以及里海海军联合演习。

【编译：木合塔尔·木拉提】