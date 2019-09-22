马吉利斯议长尼格马图林会见中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书

哈通社/努尔-苏丹/9月22日 – 哈萨克斯坦共和国马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林22日在首都会见首次对哈萨克斯坦进行正式访问的中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书。

议长在会谈中强调了首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫与中国领导人共同奠定的哈中友好的政治对话和紧密的经济合作关系。

议长还指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫近期对中国进行的首次国事访问期间，与中国国家主席习近平共同签署了一系列协议，哈中两国之间成为了永久全面战略合作伙伴，这将两国关系提升到了一个新的历史阶段。

栗战书对中哈两国之间的合作关系予以了高度评价。他表示，中国对哈萨克斯坦潜力巨大的发展未来充满期待，并将始终支持哈萨克斯坦在国际舞台上发挥愈发重要的作用。

栗战书还强调了不久前中哈两国领导人共同签署的永久全面战略伙伴关系联合声明的重要性。

尼格马图林指出，两国立法机构之间的稳定联系对两国关系的发展具有重要的作用。

双方在会谈中就分享在法律改革和创新发展方面的经验达成了共识。

马吉利斯议长还表示，相信中国全国人民代表大会代表团此次访哈之行将对两国各领域合作以及友好的邻国关系起到推动作用。

议长还向中方代表就中华人民共和国70周年建国庆典的到来表示衷心的祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】