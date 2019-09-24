托卡耶夫总统会见多个美国大型企业代表

哈通社/努尔-苏丹/9月24日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日同多个美国大型企业代表举行会谈。

托卡耶夫总统首先祝贺哈萨克斯坦-美国商业协会成立20周年，并感谢该协会组织举办了此次会晤。

同时，总统表示，首任总统纳扎尔巴耶夫于2018年1月访美期间签署的哈萨克斯坦-美国扩大战略伙伴关系的联合声明，大大促进了两国之间的经贸和投资合作。

他指出，美国是哈萨克斯坦最大的引资国之一。截至目前，美国在哈的投资额超过了450亿美元，仅去年就达到了53亿美元。同时，2018年，双边贸易额增长了2倍，达到28亿美元。

总统还向美国商人介绍了哈萨克斯坦发展道路上的关注三个关键问题：有利的投资环境、市场和通讯的发展，以及人力资本的发展。他指出，哈萨克斯坦政府将继续努力完善物权、合同、知识产权相关法律制度，推进产权保护法治化，以改善投资环境。

会谈中，双方还就我国在能源、农业、金融和人力资本领域的潜力，以及在运输和物流业的机遇进行讨论。在此方面，总统强调，哈萨克斯坦是连接东西方的重要交通枢纽，超过70%的跨国线路都会经过哈萨克斯坦。

最后，托卡耶夫指出将尽一切努力促进哈萨克斯坦与美国之间的经济合作。

此外，国家元首还与多个大型企业负责人进行了会谈。

在与荷兰皇家壳牌公司首席执行官本·范·布尔顿举行的会谈中，双方就油气项目的实施等合作问题进行讨论。

在与摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙举行的会谈期间，双方就通过金融机构加强双边合作问题交换意见。

而在与泰森新鲜肉类公司（Tyson Fresh Meats）总裁史蒂夫·斯塔夫和维蒙特工业公司（Valmont Industries）总经理史蒂夫•卡涅夫斯基举行的会谈期间，双方讨论了双边在农业领域实施的投资项目等问题。

此外，总统还会见了«Plug' n Play»公司首席执行官赛义德·阿米迪以及«500 Startups»投创公司副总裁兼执行合伙人贝蒂·杨，就创业项目的合作问题进行讨论。

在与亚马逊网络服务公司（Amazon Web Services）全球公共政策副总裁麦克·庞格举行的会谈中，双方就电子商务领域的合作问题交换了意见。

【编译：达娜】