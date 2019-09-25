托卡耶夫：建立无核化世界是哈萨克斯坦的重要目标

哈通社/纽约/9月25日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在联合国大会第74届会议上呼吁国际社会共建无核化世界。

"建立无核化世界——这是我国的一大目标。这项运动已经成为了哈萨克人民国民身份认同的重要组成部分，赋予了哈萨克斯坦在无核化运动前线奋斗的道德基础。我们坚定地相信，核武器的存在带来的不是和平，而是对国际社会稳定与和平的巨大威胁。遗憾的是，一些国家仍向过去一样，依赖于将核武库作为战略防御力量的保障，这迫使他们的对手为了打破不平衡而同样选择拥有核武库。这已经变成了答案本身——一条通往大规模杀伤性武器的道路。"托卡耶夫在发言中说。

托卡耶夫回忆了哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在全球无核化领域中的成就。

"我们希望展示一个范例。在哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦关闭了塞梅核试验基地，自愿放弃了全球第四大核武库。这一决定，是哈萨克斯坦向放弃核武器和组织核扩散领域全球领导者地位和长久努力所迈出的第一步。在实现这一宏伟夙愿的道路上，我想强调指出，我们已经建成了无核化中亚特别区域。"托卡耶夫说。

托卡耶夫强调说："最近，我们批准了禁止核武器条约。我们所有人都必须支持世界无核武器宣言，以此作为确保安全未来的路线图。我们愿意为加强无核武器区之间的联系以及建立新的无核武器区而努力。哈萨克斯坦相信有关伊朗的联合行动计划以及朝鲜半岛问题，会在尊重所有相关国家利益和建议的基础上，通过政治途径予以解决。"

总统表示，哈萨克斯坦支持互信的外交对话与合作。

"1992年，哈萨克斯坦首任总统提出创建‘亚洲相互协作与信任措施会议’（CICA），作为集体安全解决方案的平台。亚信峰会的发展历程，实现了它的创立目的。我们想这一进程中所有协力的伙伴表示感谢。亚洲日益繁荣发展的经济实力对安全有着越来越高的需求。将亚信会议转型为区域安全和发展的全面区域性组织的时机已经成熟。"托卡耶夫说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，对当前地缘政治和地缘经济变化的担忧并非空穴来风。他表示，以下这些正在产生中的趋势将对国际局势带来巨大的影响。

首先，越来越多的地区未解决的冲突和紧张局势正在加剧。这一问题导致了旧裂痕的扩大和新裂痕的产生，并引发了大国之间的军事对峙。

第二个令人担忧的趋势，是国际和地区实体之间信任的缺失。托卡耶夫总统指出，这种缺乏互信的趋势正在瓦解国际安全和军备控制体系，并将导致军备竞赛的重启。

"限制性制裁、贸易战、太空、网络技术和人工智能之间的激烈竞争正在不断地加剧这一令人震惊和充满危机性的趋势。"托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统认为，令人担忧的第三个国际趋势，是不断扩大的社会、经济和技术不平等，发达国家与发展中国家之间差距的日益拉大以及新出现的全球债务危机，保护主义和民族主义政策的兴起，破坏了国际伙伴关系与合作，正在扭曲现有的世界经济格局。

第四个令人担忧的趋势，便是环境的恶化。"环境的恶化已成为影响全球稳定的最大因素之一。气候变化，尤其是中亚地区的气候变化所导致的荒漠化、冰川融化以及随后的饮用水和灌溉水枯竭，将直接威胁我们的生存。"托卡耶夫说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，在这种复杂的环境中，哈萨克斯坦将继续坚定地奉行包容、可持续发展、全面对话和和平努力的政策。

【编译：木合塔尔·木拉提】