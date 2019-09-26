总统出席联合国可持续发展高级别政治论坛并发言

哈通社/纽约/9月26日—哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫25日出席联合国可持续发展高级别政治论坛并发表讲话。

据悉，托卡耶夫总统在活动中首个发言。

总统指出，2030年可持续发展议程--为实现全社会和全人类的共同繁荣，为技术和经济的发展提供了明确的路线图。

同时，总统表示，哈萨克斯坦对国际社会在实现可持续发展目标某些领域的落后表示关切，并强调有必要在未来十年内加强共同努力，作出具体措施以取得成果。

他指出，哈萨克斯坦的政治、经济、社会和环境政策与2030年可持续发展目标方向相吻合。尽管全球市场多样化，哈萨克斯坦的经济将保持稳定增长。在此方面，总统对哈萨克斯坦在实现可持续经济增长，发展包容性社会，保持清洁的生态以及建立负责的政府机构充满信心。总统表示，为实现这些目标首先需建立倾听人民声音的政府，发展两者对话关系。

此外，国家元首强调了教育系统现代化，绿色和数字经济以及基础设施的发展的重要性。他指出，这些方向将成为实现国家经济发展和社会繁荣的强大动力，并表示在哈萨克斯坦的战略计划中涉及80%的可持续发展议程内容。

总统还指出，2018年，哈萨克斯坦与联合国机构开展了密切互动工作以促进可持续发展目标。同时，在2019阿斯塔纳经济论坛框架内举行的首届哈萨克斯坦可持续发展目标论坛也将成为今后的重要平台。而今年7月，哈萨克斯坦还首次向联合国提交了可持续发展目标进展情况的自愿审查报告。

考虑到哈萨克斯坦一直以来积极执行区域和国际两级的可持续发展目标，托卡耶夫提出了几项具体措施。

总统表示，首先，须确保有效和合理地利用分配给可持续发展目标的财政资源；

其次，哈首任总统纳扎尔巴耶夫倡议建立的伊斯兰食品安全组织（OIFS）的宗旨是解决荒漠化、毁林、水土流失以及盐碱化等问题，确保社会安全，在此方面，总统表示希望在不久的将来伊斯兰合作组织（OIC）的57个成员国都将加入这一组织；

第三，有必要建立中亚和阿富汗国家可持续发展中心，并表示该中心将不仅促进哈萨克斯坦，还能促进中亚和阿富汗加速实施可持续发展目标。

【编译：达娜】