央行：不考虑在欧亚经济联盟框架下建立统一货币

哈通社/努尔-苏丹/9月27日-- 哈萨克斯坦央行表示，欧亚经济联盟统一货币问题完全没有被列入议事日程 。

央行声明称，于2014年5月29日签署的《欧亚经济联盟条约》明确了欧亚一体化的主要方向。

根据《欧亚经济联盟条约》第62-64条，第70条和第103条，为保障可兑换的本国货币并为共同金融市场的运作创造条件商定了相互协调的货币政策。货币政策及货币监管相关问题完全在欧亚经济联盟成员国央行的职权范围之内。

央行发布的信息中强调指出，议事日程当中不存在任何建立货币联盟或统一货币的议题，没有也不会考虑建立一个职权高于各国央行的统一金融机构。

9月25日，欧亚开发银行总裁安德烈·别里亚尼诺夫在接受《俄罗斯报》采访时谈到了关于建立欧亚经济联盟统一货币和确定货币名称等情况，还表示欧亚开发银行将成为建立欧亚经济联盟未来的统一中央银行的基础。

哈萨克斯坦央行对此特别指出 ：«欧亚开发银行领导人的言论不符合事实，且与欧亚经济联盟框架下达成的协议相互矛盾。»

根据《欧亚经济联盟条约》，欧亚开发银行不是欧亚经济联盟的工作机构。欧亚开发银行是根据欧亚经济联盟条约以外的国家间协议而建立的。

欧亚开发银行现有成员国包括：亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、俄罗斯和塔吉克斯坦。

欧亚开发银行旨在为成员国的投资项目提供资金，并支持工业生产领域的基础设施建设的项目。该银行的投资资金池总规模达35.45亿美元，其中哈萨克斯坦占额39.7％。

【编译：阿依波塔】