将在首都为三位近代哈萨克文学巨匠竖立纪念碑

哈通社/努尔-苏丹/10月1日 -- 首都将为哈萨克近代史上著名的三位文豪、社会活动家和政治家——萨肯·塞弗林、伊利亚斯·詹苏格洛夫和贝伊姆贝特·马伊林竖立纪念碑。

在9月30日于首都举行的第21届«我的母语——大草原之魂»全市语言日活动期间，首都副市长巴赫提亚尔·玛肯做出了上述表示。

副市长表示，旨在庆祝阿拜诞辰175周年的系列活动已经拉开了序幕。

«在这一活动的框架下，首都开设了以‘阿拜’之名命名的第87综合学校。而明年计划在阿尔法拉比1150周年庆典框架下，以伟人的名讳为首都少年宫命名。»副市长说。

副市长指出，今年在首都举行了国际作家论坛，并开设了一条文学大道。

«在这条大道上，我们计划为哈萨克文学历史上的三大文豪——萨肯·塞弗林、伊利亚斯·詹苏格洛夫和贝伊姆贝特·马伊林竖立纪念碑，以纪念三人诞辰125周年。»他说。

他还表示，文学大道上今后还将为其他著名的文学家和伟人建立纪念设施。

值得一提的是，为了庆祝《语言法》颁布30周年， 30日在首都举行了隆重的庆祝活动，并表彰了一批为国家语言发展做出突出贡献的工作者。

萨肯·塞弗林——哈萨克斯坦现代文学的先驱，著名诗人和作家，也是民族独立运动的积极参与者。他是哈萨克斯坦作家联盟的创始人之一和首任负责人，呼吁哈萨克斯坦独立于苏联和俄罗斯力量。苏联时期他遭到镇压并于1938年被处决。

伊利亚斯·詹苏格洛夫——哈萨克斯坦现代文学的先驱，著名诗人和作家、社会活动家，1934年~1936年任哈萨克斯坦作家联盟主席，1937年被苏联当局以莫须有罪名逮捕，1938年遭处决。

贝伊姆贝特·马伊林——哈萨克斯坦现代文学的先驱，著名诗人和作家、社会活动家、教育家，哈萨克斯坦作家联盟创始人之一，1938年被苏联当局逮捕，同年被处决。

【编译：木合塔尔·木拉提】