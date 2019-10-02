法国总统马克龙计划访问哈萨克斯坦

哈通社/巴黎/10月2日 – 哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科在法国巴黎会见了法国欧洲和外交事务部部长下属国务秘书、哈萨克斯坦和法国政府间经济合作委员会法方主席让-巴蒂斯特·勒穆瓦纳。

据外交部消息，参加了法国前总统雅克·希拉克正式哀悼仪式的罗曼•瓦西里恩科，向法方转达了总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫的慰问，并强调已故的法国前总统在国际关系史上显赫的地位，及其对哈-法关系发展的重大贡献。

随后的会谈中，双方就两国的双边形式的合作，以及在多边平台上的互动问题进行了深入交流。

会谈内容重点围绕两国在各领域不断深化双边战略伙伴关系的议题展开。

此外，双方还就法国总统埃马纽埃尔·马克龙计划中的访哈行程筹备工作框架下，能够为双边合作提供新动力的合作项目的可行性问题进行了讨论。

瓦西里恩科强调，哈萨克斯坦期待与法国进一步扩大在数字化、农业、替代能源等新兴产业等领域的合作。他表示，哈萨克斯坦驻法国大使馆今年积极组织了几项相关活动，分别是3月的戛纳数字和替代能源论坛、9月的雷恩农产工业论坛以及将于10月8日举行的投资论坛。一系列活动成功引起了法国商业界的极大兴趣，并成为了双方企业开展业务联系的绝佳平台。

会谈上双方就交通、能源、核能和航空航天领域方面的合作达成了共识。

在访问期间，罗曼·瓦西连科还会见了多位法国政府机构及议会成员，就两国各领域合作问题进行了一系列讨论。

法国是当前哈萨克斯坦排名前五的贸易和投资伙伴之一。在过去的十年，两国双边贸易额已达到500亿美元。另外，两国在铀、石油和天然气、钛工业、运输工程、建筑材料和食品生产领域实施的一些重大的联合投资项目，吸引了法国的150亿美元投资。共有130多家法国企业在哈萨克斯坦开展业务。

两国之间的人文领域交流也在不断发展当中。在«精神文明复兴»计划框架下，在法国多地举办了主题为«哈萨克斯坦之秋»的一系列文化活动，内容包括歌剧表演、电影周、图片展和画展、图书展等。

【编译：阿依波塔】