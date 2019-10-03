哈萨克斯坦突厥学家荣获“威廉·汤臣”勋章

哈通社/努尔-苏丹/10月3日 – 在10月3日——突厥合作日及《纳希切万协议》签署十周年框架下，国际突厥学院举行专项会议，向为突厥学研究做出突出贡献的学者授予“威廉·汤臣”勋章。

此次荣获这一学术至高荣誉的学者是著名的哈萨克斯坦突厥学家米尔扎泰·卓勒达斯别科夫和阿德利·阿赫梅托夫。

在会上，国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里表示，米尔扎泰·卓勒达斯别科夫以及阿德利·阿赫梅托夫这两位学者，是哈萨克斯坦研究古突厥文献，尤其是《阙特勤石碑》的泰斗人物。他们的研究，极大地拓展了突厥世界的历史文化界限。

会上，克德尔艾里还向前来出席会议的土耳其共和国驻哈大使涅夫扎特•吾彦科表示欢迎，并为其赠送了一件哈萨克长袍。

值得一提的是，今天是哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯总统签署历史性文件——《纳希切万协议》十周年纪念日。

2009年10月3日，在阿塞拜疆纳希切万举行的第九届突厥语国家首脑峰会上，哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯四国总统签署了具有历史重要地位的《纳希切万协议》，正式成立突厥语国家合作委员会（突厥议会）。

今年乌兹别克斯坦也正式加入了突厥议会。

【编译：木合塔尔·木拉提】