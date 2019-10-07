马来西亚星报——哈萨克国宝在吉隆坡

哈通社/努尔-苏丹/10月7日 – 马来西亚发行量最大的英文报纸《星报（The Star）》对正在该国吉隆坡博物馆展出的哈萨克斯坦国宝——«金人»铠甲及其他展品进行了报道。

在«金人巡回世界博物馆»国际项目框架下，《伟大草原历史和文化遗产》展览于10月1至10月31日在马来西亚吉隆坡开幕。

《星报》在报道中介绍，已经成为哈萨克斯坦国家象征之一的«金人»是公元前500年在战斗中丧生的塞人（亦称萨克人或斯基泰人）战士的礼服，于1969年从阿拉木图东部、称作«也斯克»的地方初次发现。战服头饰的高度约70cm，服装上有近4000个金饰而且大部分都是动物动物图案。

马来西亚旅游与文化部部长达图克·科塔皮表示，展览不仅能加深游客对哈萨克斯坦文化的了解，还能促进外交。

他在开幕式上说：«我认为这次展览能令马来西亚人民对哈萨克斯坦的历史和文化的了解产生积极影响。»

马来西亚博物馆部主任卡玛鲁·巴哈林表示，马来西亚是东南亚唯一组织这次展览的国家。

值得一提的是，«金人巡回世界博物馆»是在哈萨克斯坦国家博物馆和文化体育部组织的，除了«金人»以外，展出的文物还包括近500件饰品和古代的传统服饰。

【编译：阿依波塔】