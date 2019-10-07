总统：哈萨克斯坦高度重视与保加利亚之间的合作

哈通社/努尔-苏丹/10月7日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日在总统府会见了到访的保加利亚副总统伊利亚娜•约托娃。

会谈中，双方就两国合作关系现状和前景，以及保加利亚总统鲁门·拉德夫明年对哈进行访问行程问题进行了讨论。

托卡耶夫指出，哈方愿意进一步加强与保加利亚之间的合作。他同时还强调，在哈萨克斯坦生活的保加利亚侨民对两国合作关系的发展做出了巨大贡献。

“目前，第五代保加利亚后裔在哈萨克斯坦生活。我们非常尊重保加利亚人民，并高度重视与保加利亚之间的合作。双方合作关系得到了有效发展。”总统说。

哈萨克斯坦总统指出，双方应成立政府间理事会，为双边合作关系的发展带来新的动力。

约托娃表示，保方愿意进一步加强双边合作和欧盟框架下的合作。

保加利亚副总统高度评价了哈萨克斯坦政府在提高人民生活水平领域的措施和哈萨克斯坦民族和睦政策。她同时还指出，相信在哈保加利亚侨民将为哈萨克斯坦发展提供贡献。

据悉，保加利亚副总统约托娃7日抵达首都努尔-苏丹，开始对哈萨克斯坦进行为期2天的工作访问。8日，她将前往巴甫洛达尔市同在哈萨克斯坦生活的保加利亚裔居民举行会面。

【编译：小穆】