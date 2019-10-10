哈白政府间委员会会议在首都举行

哈通社/努尔-苏丹/10月10日— 哈萨克斯坦与白俄罗斯经贸合作政府间委员会第十五次会议10日在首都努尔-苏丹举行。

据总理官网消息，哈萨克斯坦共和国政府副总理罗曼·斯卡利尔和白俄罗斯共和国第一副总理亚历山大•图尔琴共同主持了会议。

双方就哈白两国经济状况以及两国间经贸合作的现状和前景等问题深入交换了意见。

会议期间，双方就政府间委员会第十四届会议议定书的执行情况，关于执行«两国政府间2019-2020年合作发展行动计划»的安排和建议，哈萨克斯坦和白俄罗斯之间的贸易和经济合作及发展前景，在产业合作、设备供应、农业食品产业，卫生保健、文化和人道主义领域、科学技术、教育和太空活动等领域的合作计划，以及计划于2020年在白俄罗斯举行的政府间委员会第十六次会议的准备工作等一系列问题进行了讨论。

罗曼·斯卡利尔在会议讲话中表示，相信所作的决定将进一步发展哈萨克斯坦-白俄罗斯在各个方向的双边合作关系，并推动两国外交合作迈上新的台阶。

同时，罗曼·斯卡利亚尔还指出，随着新产业的出现，哈白两国可以相互以具有竞争力的价格提供符合国际标准的高质量产品，这将进一步增加两国对投资者的吸引力。

当今，哈萨克斯坦有340多个白俄罗斯法人实体、分支机构和代表处在营业。 在这种情况下，哈白经贸合作政府间委员会的任务是为双方企业之间互惠互利的商业合作创造有利条件。

白俄罗斯第一副总理亚历山大•图尔琴表示，在工业、农业、运输、制药、医药和信息技术等领域白俄罗斯和哈萨克斯坦企业之间的合作会有更好的发展前景，其中生产合作作为重点领域之一将持续得到发展。

白俄罗斯第一副总理表示，相信可以通过联合技术在科学、工程和人力资源领等域实施复杂的项目。

【编译：阿依波塔】