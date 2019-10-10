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    16:19, 10 10月 2019 | GMT +6

    马明会见蒙古国总理呼日勒苏赫

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    哈通社/努尔-苏丹/10月10日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明10日在总理府会见到访的蒙古国总理乌赫那·呼日勒苏赫。

    会谈中，双方就进一步加深经贸、过境运输、农业、矿产、人文和其他领域合作，以及在区域和国际组织框架下的相互行动问题进行了讨论。

    马明指出，哈萨克斯坦首任总统奠定了哈蒙合作关系发展的基础。总统托卡耶夫将继续延续我国外交政策，继续推动双边有效合作。

    蒙古国总理指出了哈萨克斯坦在亚洲和国际社会上的声誉。他同时还强调，蒙方愿意进一步深化与哈萨克斯坦之间的合作。

    会谈中，双方指出了促进双边经贸合作潜力的重要性，并就矿产工业、建筑、畜牧业产品、羊绒、皮革生产和再加工、过境运输和其他领域合作问题进行了讨论。

    数据显示，2018年哈蒙双边贸易总额达到了8000万美元。

    马明在会谈中提议，应制定哈萨克斯坦-蒙古国2021-2024年经贸合作路线图。

    “双方应通过促进经贸合作，开启双边贸易所有潜力。目前，哈方已制定了向蒙古国出口的100个商品名单。”他说。

    哈萨克斯坦总理指出，在蒙古国生活的哈萨克族是两国合作关系发展的重要因素。他同时还提出，为加强文化领域合作，在两国举行文化日，并在哈萨克人居住的巴彦乌列盖省开设阿拜文化中心的建议。

    【编译：小穆】

    标签:
    矿产 哈萨克斯坦 农业 外交 政府 贸易 过境运输 蒙古国 黄金储备
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