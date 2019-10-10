哈蒙政府总理签署一系列合作协议

哈通社/努尔-苏丹/10月10日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和蒙古国总理乌赫那•呼日勒苏赫10日在总理府举行了会晤。

根据会谈结果，两国政府总理签署了一系列合作协议

1. 关于对哈萨克斯坦共和国与蒙古国之间1993年10月22日签署的民事和刑事事务相互法律援助协议进行修改的议定书；

2. 关于反恐领域合作政府间协议；

3. 哈萨克斯坦教育和科学部与蒙古国教育、文化和科学部之间的相互承认学位和职称证书协议；

4. 关于对哈萨克斯坦教科部与蒙古国教文科部于2008年8月6日签署的教育领域合作协议进行补充修改的议定书；

5. 哈萨克斯坦农业部兽医管理和监督委员会与蒙古国执行机构之间的兽医管理和监督合作备忘录。

6. 关于努尔-苏丹市与乌兰巴托市之间建立兄弟城市关系协议；

7. 巴拉耶夫种植业科学生产中心与蒙古国种植和农业研究学院之间的合作备忘录。

据悉，蒙古国总理呼日勒苏赫10日起对哈萨克斯坦进行正式访问。访问期间，两国总理将共同出席哈蒙商业论坛。此外，蒙古国总理还将参访阿斯塔纳国际金融中心和国际绿色科技中心。

【编译：小穆】