哈萨克斯坦首任总统接受哈巴尔电视台专访

哈通社/努尔-苏丹/10月13日 – 哈萨克斯坦“哈巴尔”电视台11日晚21:30分播出了对首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的专访。

在近一个小时的访谈中，首任总统谈到了当前国内正在实施的政治改革进程，并就国家发展过程中的一些问题回答了记者的提问。与此同时，首任总统还向记者们介绍了自己当前的主要工作日程，以及祖国之光（Nur Otan）党需要完成的首要任务。

对于记者“是否后悔做出自愿辞去总统职务这一决定”的提问，首任总统予以了十分明确而坚定的回答：“不会后悔！”。

“因为这是经过了深思熟虑之后做出的慎重决定。”他说。

首任总统表示，他执掌哈萨克斯坦至今已有30年的时间，而如果从他当选哈萨克斯坦共产党中央委员会书记的1979年开始计算，则已有40年。

“首先，我感谢这些年来投票支持我的人民。我想，公民们或许也对一个长期执政的领导人感到了些许厌倦。其次，我们需要一个改变，这个世界并非一成不变的。需要新的人物、新的干部。因此，这个决定是经过了深思熟虑后做出的。我始终相信，我做出了符合哈萨克斯坦人民和国家的正确抉择，且永远不会后悔。许多国家的领导人当时致电表达了遗憾，同时又对哈萨克斯坦的最高权力和平、民主和稳定的交接表示了祝贺。很多国际政治分析人士，将之作为一个典范予以高度评价。接下来我们需要做到的，就是将过去30年的成就完好的保存下来，并继续发展下去。”纳扎尔巴耶夫说。

记者随即与首任总统共同回顾了过去30多年的时间中，哈萨克斯坦在经济发展、人民生活水平的提升以及其他各个领域中所取得的成就。

“背负着全国人民的期许与信任，我和我的同仁们在那些年间开展了大量的工作。其中最重要的一项任务，就是发展国民经济。经济的停滞会导致财政的枯竭，而财政枯竭就意味着发不出养老金，拿不到工资。值得一提的是，在这些年来，哈萨克斯坦的经济增长了近20倍，2000多座现代化的医院，1500多所新的学校，成千的新建幼儿园在各地建立。哈萨克斯坦人均寿命从67岁增长到了73岁，如果一切顺利，还将继续提升到80岁。这样的成就，在过去是没有的。”首任总统说。

记者们随后谈到了坊间关于哈萨克斯坦存在«双重权力结构»的流言，并希望首任总统对此作出一个正式的回应以终止这种讨论。首任总统表示，他确实对此有所耳闻。

“这当然是谎言，是那些不希望哈萨克斯坦社会安定发展的人刻意散布的。他们希望人民内部发生分裂，并相互攻击。哈萨克斯坦是总统制形式的单一制国家。现任总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫是民选的合法总统，是国家的领导人。而我呢，根据法律，我是负责解决内部和外部安全政策问题并协调人员配置的国家安全会议的主席。需要指出，这是一个合议机构，成员包括所有国家部委领导人，为了确保做出最稳妥的正确决定，所有决策都是通过讨论后决定的。”努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫表示，他以民族领袖（Елбасы）这一身份，担任祖国之光党（Nur Otan）和哈萨克斯坦民族和睦大会的领导人职务。

首任总统还表示，作为长期担任过国家领导人职务的人，他会根据自己长久以来所积累的经验，出于促进国家良好发展的目的，为托卡耶夫总统提供一些建议。但他强调指出，是否采纳这些建议，完全取决于托卡耶夫总统的决定。

“为何选择了推举哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫为总统候选人？有没有考虑过其他人选？”对于这个问题，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫表示，确实有过很多候选人。

“我的身边有很多富有能力的人。年轻的一代人已经成长起来了，这一点众所周知。实话说，在选择推举谁来做总统候选人参加总统大选的过程中，确实考虑过不少人选。其中最合适的，就是哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫。为什么呢？首先，他是与我并肩工作了25年的同事，我很了解他，而他也清楚我所有决定的前因后果。其次，托卡耶夫是哈萨克斯坦数一数二的精英人才。第三，他多年来从事外交事务，在国际上拥有不小的知名度，与许多国家的领导人相识，并曾经担任过联合国副秘书长职务，在日内瓦工作了很长时间。十多年来，他担任了参议员议长一职，也就是说，执掌了立法机关。大家或许还记得，我曾经任命他为政府首脑。他在这一职务上工作了超过2年的时间。管理一个国家并不是一件轻松的事情，很多人想当然的认为自己也能做到，但这个工作需要承担相当重的责任，独自跨越难以想象的困难。可以说，哈斯穆卓玛尔特经受了相当多的考验。最终，我提名他作为祖国之光党的候选人参加了总统大选，而人民用选票将他送上了总统的位置。我们接下来该做的，就是支持这位民选总统的工作。这也是国家的需要。”纳扎尔巴耶夫说。

首任总统表示，保持国家的团结和稳定，是确保来之不易的独立主权的基础。

“我们的人民是充满智慧的。无论老幼，我们应团结一致，共同推动国家向前发展。我们的面前充满了考验，这个世界动荡不安。大国之间互生嫌隙，贸易争端、经济制裁，矛盾尖锐。哈萨克斯坦是一个被强国环绕的国家，因此我们必须时刻保持清醒。唯有长久的稳定，才能带来繁荣。我们现在距离真正的目标还有很长的一段路要走，这样的道路，韩国用了54年的时间才走完，其他国家也用了40~50年不等的岁月才站稳脚跟，达到了目前的发达水平。所以，还没有到自满和放松的时候。为了国家和人民，我们需要完成的工作还很多。为了完成这些工作，还需要培养更多的新一代人才。我们这一代人可以自豪的说自己完成了历史赋予自己的使命，接下来就看下一代如何履行使命了。我们拭目以待。”纳扎尔巴耶夫说。

首任总统在访谈期间，还回顾了过往，对自己担任总统时期的工作做了一番总结。

“我的任期本该持续到2020年结束，但我还是作出了辞职的决定。国内外的专家都对哈萨克斯坦这些年的发展作出了高度的评价。相比其他前苏联加盟共和国，我们实施了最快速的改革，经济也实现了高速的发展。今天的哈萨克斯坦，经济规模是其他四个兄弟邻国——乌兹别克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦和土库曼斯坦总和的两倍。这，是一系列有效工作的结果。我们借鉴国际经验，制订了战略计划。‘哈萨克斯坦2030’战略目标提前实现，如今正在积极开展至2050年的发展规划。在其框架下，开展了诸如‘百步计划’、‘精神文明复兴’、工业发展等一系列方案。主要目标便是繁荣发展，跻身世界前30强国的行列。届时，我们的国力将达到这些国家的同等水平。”哈萨克斯坦首任总统说。

首任总统在访谈中指出，我们的社会，尤其是独立后出生的这一代青年人，应该知晓和铭记90年代初期国家所经历的那段困难而艰苦的岁月。

“‘你们建立不了一个国家！你们历史上就不曾有过国家’这样的讥讽曾经常出现在我的耳边。但最终，我们实现了独立，让世界承认了我们的国家主权。通过谈判，我们划定了总长度1.45万公里的边境线，并以法律文本的形式提交给了联合国。”纳扎尔巴耶夫说。

首任总统指出，哈萨克斯坦如今不存在争议边境问题，这本身就是留给后人的一个巨大的财富。

在随后的访谈当中，首任总统强调了政治党派存在的作用是倾听人民的声音，将人民的需求传递给政府，发挥自身的影响力，令政权无法忽视民众的利益。

纳扎尔巴耶夫称，祖国之光党当前面临着新的任务，需要针对新的变化做出相应的改变。

在长达一个多小时的访谈最后，总统还谈到了城市化进程下如何保障农村和农业发展的问题，与中国的关系问题，并着重重申了团结和稳定对国家和人民发展的重要性。

“我的过去和我的未来，都只服务于一个目标，那就是哈萨克斯坦的繁荣昌盛。我将我的一切奉献给了这一事业，除此之外别无他求。我祝愿国家昌盛，人民幸福，并相信这也是我国人民的意愿。在过去的30年里，人民给了我莫大的支持与信任，这份信任也是我力量的源泉！只要国家的领导人与人民同心协力，就没有征服不了的高峰和无法逾越的困难。凝聚一心，我们将成就辉煌的事业。愿祖国永远繁荣！”纳扎尔巴耶夫在访谈最后这样结尾。

【编译：木合塔尔·木拉提】